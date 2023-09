Zamieszanie przed siedzibą TVP. Kołodziejczak: Nie wpuścili mnie. Tak knebluje się usta! [WIDEO]

Przed emisją programu "Minęła 20" na kanale TVP Info do studia telewizji publicznej próbował dostać się Michał Kołodziejczak. Lider konińskiej listy Koalicji Obywatelskiej twierdził, że mimo zgłoszenia jego uczestnictwa w debacie ochrona TVP uniemożliwiła mu wejście do studia. Widzowie programu usłyszeli z kolei, że do studia programu prowadzonego przez Miłosza Kłeczeka próbował wtargnąć "jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej".

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń: PiS reaguje na "Zieloną Granicę" językiem jak z dyktatury

Michał Kołodziejczak niewpuszczony do studia TVP Info

- Przed rozpoczęciem tego programu do siedziby TVP próbował wejść, czy też wtargnąć, niezaproszony wcześniej jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj do programu zapraszaliśmy parlamentarzystów - stwierdził na początku programu "Minęła 20" Miłosz Kłeczek. Mimo że pracownik TVP nie podał konkretnego nazwiska, na jego słowa natychmiast zareagował Michał Kołodziejczak. "Słucham i nie wierzę" - napisał w jednym z wpisów.

"Tak knebluje się usta! Tak blokuje się Polakom dostęp do wiedzy o tym, co dzieje się w Polsce! Do TVP wpuszczają tylko swoich" - dodał w mediach społecznościowych kandydat KO do Sejmu i lider Agrounii.

"Nie zostałem dziś wpuszczony do programu Minęła 20, mimo tego że zostałem zgłoszony przez sztab KO do programu. Koalicja Obywatelska dostała dziś zaproszenie do programu, zostałem zgłoszony do udziału w programie. Niestety mnie jako przedstawiciela największego komitetu opozycyjnego nie wpuszczono. Skandal!" - dodał Michał Kołodziejczak we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawny Twitter).

Do sprawy odniosła się także posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska. "I wy się dziwicie, kiedy wychodzimy z megafonami na spotkania z Morawieckim czy Kaczyńskim, żeby mówić ludziom prawdę? Większość Polaków ma dostęp jedynie do TVPiS. Po tym jak zabraniacie naszym ludziom wejścia do studia, każda manifestacja na Waszych wiecach jest usprawiedliwiona!" - napisała na Twitterze.

Reakcja na wpis Kołodziejczaka

Do wpisu Kołodziejczaka odniósł się inny pracownik TVP. "Pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dziś Jana Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz i Martę Wcisło - parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała" - napisał wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej odpowiedzialny za TVP Info Samuel Pereira. "A pan kiedy przestanie kłamać?" - odpowiedział na wpis Kołodziejczak.