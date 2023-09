Władysław Kosiniak-Kamysz w Gazeta.pl o Marszu Miliona Serc: Było zaproszenie i była nasza odpowiedź

Władysław Kosiniak-Kamysz jest gościem Jacka Gądka w "Porannej rozmowie Gazeta.pl". Jacek Gądek porozmawia z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego między innymi o radykalnych propozycjach prywatyzacyjnych Ryszarda Petru, spadającym poparciu dla Trzeciej Drogi oraz o docieraniu do młodych wyborców. Pierwszym tematem rozmowy był zapowiedziany na niedzielę Marsz Miliona Serc w Warszawie. - To wydarzenie Koalicji Obywatelskiej, my mamy zaplanowanych tysiąc spotkań i to się dobrze uzupełnia - zapewnił lider Trzeciej Drogi i wymienił miasta, które on, Szymon Hołownia i kandydaci Trzeciej Drogi odwiedzą w najbliższy weekend w całej Polsce.

- Mamy tutaj inne zdanie. Bardzo dobrą robotę robi Ryszard Petru, wchodząc w polemikę na przykład z Konfederacją, ale PSL i Polska 2050 ma inne zdanie na temat prywatyzacji - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. To jego odpowiedź na pytania Jacka Gądka o zapewnienia Ryszarda Petru o potrzebie prywatyzowania spółek skarbu państwa. Lider ludowców nie ma natomiast wątpliwości na temat tego, że "trzeba odkupić Lotos". - On został sprzedany za bezcen - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Trzecia Droga nie weźmie udziału w marszu Tuska. Hołownia tłumaczył decyzję

W poprzednim tygodniu liderzy Trzeciej Drogi zostali zapytani, czy wezmą udział w Marszu Miliona Serc. Organizatorem demonstracji, która odbędzie się 1 października w Warszawie, jest Platforma Obywatelska. - Nie będzie nas, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i mnie, bo będziemy w trasie. Przedstawimy jej szczegółowy plan w sobotę w Kielcach. Tysiąc spotkań naszych kandydatów, my od soboty rano do niedzieli wieczorem przejeżdżamy całą Polskę - powiedział Szymon Hołownia.

- Będziemy mocno trzymać kciuki za Warszawę, za marsz. Mam nadzieję, że PO będzie mocno trzymać kciuki za nas. Dzielimy się pracą dla Polski. Każdy ma to pole, w którym jest niezastąpiony i zrobi swoją robotę. To kryterium jest niepartyjne, choć prawo zabrania nam, tak jak PO czy Lewicy, uczestniczyć w wiecach organizowanych i finansowanych przez inne partie. My nie mieliśmy żadnego telefonu, żadnego zaproszenia na ten warszawski marsz, jak dotąd nie było żadnych rozmów organizacyjnych, więc też nie byliśmy pewni, jakie są warunki tego spotkania - podkreślił lider Polski 2050.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 roku władze PSL i Polski 2050 potwierdziły decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych w ramach koalicji wyborczej pod nazwą Trzecia Droga. - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe pójdą do tych wyborów razem - potwierdził Szymon Hołownia. Umowę koalicyjną podpisaną z kolei w kwietniu tego roku. - Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień jest początkiem dwóch ważnych rzeczy: po pierwsze odwrócenia myślenia, czy wygramy jesienią te wybory. Stajemy dzisiaj po to, żeby powiedzieć, że wygramy i stąd dzisiaj to nasze porozumienie. Po drugie mówimy dzisiaj ‘dość’ polityce, która zwraca się ku politykom, ich sporom i układankom, a odwraca się od Polek i Polaków - mówił wówczas lider Polski 2050.

Władysław Kosiniak-Kamysz jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2015 roku. Z ugrupowaniem jest związany od 2000 roku. W latach 2011-2015 sprawował funkcję ministra pracy i polityki społecznej. W grudniu 2019 roku Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta RP w wyborach w 2020 roku. W 2006 ukończył studia na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim.

