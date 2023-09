Politycy skomentowali wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz stwierdził w niej, że przez cały czas "wpuszczaliśmy świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo" migrantów do Niemiec. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TVN24 stwierdziła, że słowa Czaputowicza "wstrząsnęły" nią.

- Jeżeli ktoś świadomie wpuszcza masowo do strefy Schengen migrantów tylko po to, że liczy, że oni nie zostaną u nas, czyli nie ma mowy o tym, że chodzi o pracę, nie chodzi o to, że potrzebne są ręce do pracy, tylko chodzi o to, żeby destabilizować całą Unię Europejską, destabilizować Niemcy - oceniła Katarzyna Lubnauer i dodała, że takie działanie powinno w przyszłości spotkać się z odpowiedzialnością przed sądami. - Z tego, co mówi Czaputowicz, wynika, że albo to jest banda nieudaczników, albo jest to banda, nie wiem, terrorystów, banda ludzi, którzy po prostu robią coś w sposób specjalny, żeby szkodzić - dodała polityczka.

Lider partii Polska 2050 i Trzeciej Drogi Szymon Hołownia wyraził aprobatę, że Jacek Czaputowicz mówi o polityce zagranicznej podczas rządów Zjednoczonej Prawicy. - Mamy dzisiaj wyzwanie w relacjach z Niemcami, ze Słowacją, z całą Unią Europejską, a za chwilę być może z innymi państwami świata. Rząd PiS-u przez swoją nieudolność skłócił nas, poróżnił z większością świata, na którym się opieramy i którego częścią jesteśmy - stwierdził Hołownia. - To szaleństwo natychmiast trzeba przerwać - dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty nawiązał do afery wizowej podczas konferencji prasowej w Kielcach. - Z jednej strony mówią, że Polska musi być bezpieczna, z drugiej strony dają wizę każdemu, kto ma 1500 euro. Z jednej strony mówią, że budują mur na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby nikogo nie wpuszczać, a 500 metrów od tego muru można za 1500 euro kupić wizę - skomentował.

Afera wizowa. Niemcy zamierzają wprowadzić tymczasowe kontrole na granicy z Polską

Według doniesień, które przekazał we wtorek 26 września portal Politico, szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser zamierza ogłosić wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach Niemiec z Polską oraz Czechami w celu ograniczenia napływu migrantów. Urzędnik rozmawiający z portalem wskazał, że decyzja zostanie ogłoszona w środę 27 września. Doniesienia skomentował Jacek Czaputowicz w programie TVN24 "Rozmowy Piaseckiego".

Były minister spraw zagranicznych podkreślił, że cały czas Niemcom "wpuszczaliśmy świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo" migrantów. Dziennikarz Konrad Piasecki zapytał, czy te migracje mogą być efektem szlaków przemytu ludzi z Bałkanów, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej czy polskiej polityki wizowej. Czaputowicz odpowiedział, że wpływ mają wszystkie "trzy powody". Więcej na ten temat znajduje się w artykule wyżej.