Kto na prezydenta za Andrzeja Dudę? Polacy wskazali dwóch faworytów [SONDAŻ]

Jak informuje w komunikacie prasowym Research Partner, właściwe badanie poprzedzono pytaniem o udział w poprzednich wyborach prezydenckich oraz o to, na kogo głosował respondent - czy na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, czy też na Rafała Trzaskowskiego. "W zależności od tego, kogo wskazał ankietowany, została mu przedstawiona lista potencjalnych kandydatów - w przypadku głosujących na Andrzeja Dudę ze Zjednoczonej Prawicy, a w przypadku osób wybierających Rafała Trzaskowskiego - z szeroko rozumianej opozycji" - wyjaśnia sondażownia.

Sondaż prezydencki. Respondenci wskazali Trzaskowskiego i Morawieckiego

Wśród respondentów, którzy w 2020 roku zagłosowali na Andrzeja Dudę, największym poparciem cieszy się Mateusz Morawiecki. Na premiera w najbliższych wyborach prezydenckich zagłosowałoby 26,4 proc. 13,6 proc. to wynik Jarosława Kaczyńskiego. Na dalszych miejscach uplasowali się: Małgorzata Wassermann (8,4 proc.), Beata Szydło (5,9 proc.), Mariusz Błaszczak (4,7 proc.), Elżbieta Witek (4,2 proc.) i Zbigniew Ziobro (2,7 proc.). 34,1 proc. odpowiedziało, że nie zagłosuje na żadną z wymienionych osób.

"Wśród głosujących w 2020 roku na Rafała Trzaskowskiego ponownie najczęściej wskazywanym kandydatem jest on sam" - informuje Research Partner. Prezydenta Warszawy wskazało 51,6 proc. Na drugim miejscu znalazł się Donald Tusk z 16,6 proc. Na dalszych pozycjach znaleźli się: Szymon Hołownia (9,8 proc.), Włodzimierz Czarzasty (3,4 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,8 proc.), Radosław Sikorski (1,8 proc.) i Małgorzata Kidawa-Błońska (13,2 proc.).

Pracownia zwraca uwagę, że "premier Mateusz Morawiecki już po raz trzeci utrzymuje w naszym sondażu stałe poparcie na poziomie 26 proc.". "To samo można powiedzieć o potencjalnym kandydacie opozycji Rafale Trzaskowskim, którego poparcie oscyluje na poziomie 50 proc. I tylko trzykrotnym liderom naszego rankingu udaje się wciąż utrzymać wysokie poparcie w swoich elektoratach. Pozostali kandydaci zanotowali spadki, pomimo że liczba kandydatów uległa zawężeniu, co sprzyjałoby raczej zwiększeniu poparcia" - czytamy. "Jednakże jednocześnie wzrósł odsetek respondentów, którzy nie chcą zagłosować na żadnego z wymienionych kandydatów (7,2 p.p. w elektoracie A. Dudy i 1,4 p.p. w elektoracie R. Trzaskowskiego), co szczególnie w elektoracie Zjednoczonej Prawicy wpłynęło na spadki potencjalnego poparcia dla kandydatów na najwyższy urząd w państwie" - podaje pracownia.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.09.2023, na ogólnopolskiej próbie 1066 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.