Ruszył proces byłego burmistrza Murowanej Gośliny. Dariusz U. zapowiedział start w wyborach

W styczniu ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali burmistrza wielkopolskiej Murowanej Gośliny, Dariusza U. We wtorek 26 września były samorządowiec zasiadł na ławie oskarżonych razem z 10 innymi osobami. Ciążą na nim 24 zarzuty.

Dariusz U. stanął przed sądem. Zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach

Jak podaje "Wyborcza", Dariusz U. zrezygnował ze stanowiska burmistrza podczas pobytu w areszcie. Przed sądem stwierdził jednak, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach samorządowych. - Żeby naprawić szkody moim współpracownikom i wiedząc, jaki będzie końcowy efekt dla mnie tego procesu, w kwietniu przyszłego roku będę startował na stanowisko miasta i gminu Murowana Goślina - powiedział, jak cytuje "Głos Wielkopolski". "Szanse na to, że do tego momentu zapadnie prawomocny wyrok, są żadne" - ocenia "GW".

- 594 dni trwa moje bezprawne więzienie (...). W historii Polski od 1989 roku nie było przypadku, by przy takich dowodach stosować tak długo areszt - twierdził we wtorek. Prokuratura Krajowa oskarżyła go między innymi o przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020-2022.

Dariusz U., jak cytuje Polska Agencja Prasowa, stwierdził, że zarzuty zawarte w akcie oskarżenia są absurdalne. Zaprzeczył, by któryś ze współoskarżonych proponował mu przyjęcie korzyści materialnej, a także by on sam przyjął kiedykolwiek łapówkę. Zaprzeczył także pozostałym stawianym mu zarzutom.

Murowana Goślina. Ruszył proces byłego burmistrza

"Z ustaleń postępowania wynika, że burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz U. dopuszczał się przestępstw korupcyjnych polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za zlecanie usług finansowanych z budżetu gminy. Jak ustalono, w procederze uczestniczyli prywatni przedsiębiorcy. Inne zarzucane mu czyny to przekroczenie uprawnień służbowych, podżeganie do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu, naruszenie tajemnicy toczącego się postępowania oraz zatajenie dochodu w składanym oświadczeniu majątkowym" - głosił komunikat CBA opublikowany 13 stycznia 2022 roku. Prokuratura zarzuca U. zatajenie w 2020 roku 156 tys. zł dochodów.