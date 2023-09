Radosław Fogiel z PiS był we wtorek 26 września gościem w studiu Radia Wnet. Polityk odniósł się do zapowiedzi premiera Morawieckiego w sprawie ponownego wprowadzenia kontroli na granicy polsko-słowackiej. Poseł poinformował, że obecnie nie ma jeszcze żadnych decyzji, ale trwają konsultacje.

Radosław Fogiel przekazał, że rząd pochodzi do sprawy poważnie. - Prowadzimy w tej chwili konsultacje, ale rzeczywiście podchodzimy do tego poważnie. Są doniesienia o tym, że mogło dojść do wzmożenia ruchu na tzw. szlaku bałkańskim, szlaku nielegalnej emigracji do Europy. Obserwujemy też to, co dzieje się w Lampedusie na południu Europy, to jak reagują inne państwa Unii Europejskiej - powiedział.

Poseł PiS uściślił, że konsultacje w sprawie przywrócenia kontroli na granicy polsko-słowackiej są prowadzone z władzami Słowacji. - Finalnie jest to suwerenna decyzja Polski, ale zobaczymy. (...). Tu nie ma jeszcze żadnych decyzji. Pamiętajmy też, że takie tymczasowe przywrócenia kontroli to nie jest nic, co się nie dzieje od czasu do czasu (...) My skupiamy się na tym, żeby Polska była bezpieczna, to jest kwestia zasadnicza - podkreślił Fogiel.

Morawiecki mówił wyborcom, że polecił wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej

Jak informowaliśmy, Mateusz Morawiecki przekazał w poniedziałek podczas spotkania z wyborcami w Kraśniku, że polecił MSWiA wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej. - My jej nie kontrolujemy, ale poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych, aby tam wprowadzać kontrole tych busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać, że tamtędy migrują nielegalni imigranci, żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy - powiedział premier.

Straż Graniczna podała, że liczba migrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę ze Słowacją wzrosła siedmiokrotnie rok do roku. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn potwierdził te doniesienia i przekazał, że szlak bałkański stał się istotnym kierunkiem przerzutu migrantów do krajów zachodnich. Natomiast polskie służby zwróciły uwagę na wzrost liczby takich prób na granicy ze Słowacją.