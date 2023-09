W PiS mówili o nim "złote dziecko". Wiemy, kto Edgara K. rekomendował Glińskiemu

Edgar K., który ma 25 lat, uchodził w obozie PiS za kolejne "złote dziecko". Mówi osoba z tego obozu: - Bardzo młody, a już cały czas gdzieś był, wokół kogoś z PiS-u się kręcił, dostawał jakieś dotacje.

Wschodzący, bardzo jeszcze młody polityk, pokazywał się w otoczeniu Anny Zalewskiej, gdy ta pełniła funkcję szefowej MEN. Zalewska w poprzedniej kadencji powołała go do swojej Rady Dzieci i Młodzieży. Przy okazji tej nominacji na doradzanie Annie Zalewskiej był w lokalnej prasie pytany, czy "władza zdążyła mu już uderzyć do głowy". - Powołanie traktuję jako obowiązek dalszej pracy na rzecz Polski. (...) Praca w radzie uczy obycia i pomaga w rozwoju osobistym - odpowiadał.

Edgar K. był też w otoczeniu posła Michała Cieślaka, wiceminister sportu Anny Krupki, a ostatnio przy prof. Piotrze Wawrzyku, zdymisjonowanym wiceministrze spraw zagranicznych. Dzięki protekcji Wawrzyka został młodzieżowym delegatem do ONZ. Lokalna prasa w woj. świętokrzyskim rozpisywała się o karierze młodego adepta dyplomacji. Edgar K. dobrze też się znał z Piotrem Mazurkiem - do niedawna pełnomocnikiem rządu ds. polityki młodzieżowej, byłym sekretarzem stanu w KPRM, ale przede wszystkim bardzo zaufanym współpracownikiem ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

Dziś Edgar K. jest dosłownie wymazywany ze stron internetowych rządu PiS. Ze stron ministerstwa kultury zniknęły informacje o tym, że był członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem - doradczej rady Piotra Glińskiego. Członków Rady powołuje Gliński jako szef Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z co najmniej 20 członków, a wśród nich mają się znaleźć przedstawiciele różnych instytucji - od prezydenta po samorządowców. Ta Rada to "dziecko" Glińskiego. W Radzie znalazł się także Edgar K. Już go z tej Rady na stronach internetowych resortu kultury wymazano, ale na kopiach strony ze składem Rady zachowanych przed wybuchem afery wizowej, widniał jako przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, a potem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, czyli krótkotrwałego superresortu Glińskiego.

Kto go do tej Rady rekomendował? Jak ustaliliśmy, wiceminister sportu Jacek Osuch podpisał taką rekomendację dla Edgara K.

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy krótką informację w odpowiedzi na nasze pytania o Edgara K. "Kandydat na członka Rady, pan Edgar K. [nazwisko skracamy ze względu na to, że jest on osobą oskarżoną - red.] został wskazany premierowi Piotrowi Glińskiemu pismem z dnia 29 listopada 2019 r. podpisanym przez sekretarza stanu Jacka Osucha" - odpisało ministerstwo sportu.

Zapytaliśmy wiceministra sportu Jacka Osucha, dlaczego wskazał Edgara K. jako przedstawiciela ministerstwa w Radzie Glińskiego. Wiceminister twierdzi, że nie kojarzy Edgara K. Prosi o informację SMS-em z jego nazwiskiem i datą rekomendacji, a następnie nie odbiera już telefonu. Jak przekonuje wiceminister Jacek Osuch, nie ma w tej sprawie żadnej wiedzy. "Przedziwna sprawa" - tak nazywa historię o tym, aby to właśnie on i to Edgara K. wskazywał do Rady przy prof. Glińskim.

Edgar K. został wciągnięty do Rady w 2019 r. dzięki wskazaniu Ministerstwa Sportu w czasie, gdy ministrem sportu był premier Mateusz Morawiecki. A to dlatego, że Witold Bańka odszedł ze stanowiska ministra 15 listopada 2019 r., by zostać szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Dopiero 5 grudnia 2019 r. resort przejęła Danuta Dmowska-Andrzejuk. Przez 20 dni ministrem sportu był formalnie premier Mateusz Morawiecki.

Zapytaliśmy kancelarię premiera, czy premier decydował o rekomendowaniu Edgara K. ministrowi Glińskiemu do Rady ds. Dialogu z Młodym Pokoleniem bądź czy rekomendacja ta odbyła się za wiedzą szefa rządu. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kadencja Rady trwa dwa lata - po pierwszej kadencji, która trwała do 2021 r., Edgar K. pozostał w niej także na drugą, ale już jako przedstawiciel Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wówczas sport i turystykę włączono bowiem do resortu Glińskiego).

Edgar K. jest bohaterem afery wizowej. 1 września "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do MSZ w ramach międzynarodowego śledztwa, badającego nieprawidłowości w działaniu polskiego systemu wydawania wiz pracowniczych. Po wybuchu afery z MSZ odwołano wiceministra Wawrzyka. Według ustaleń Onetu Wawrzyk był jednym z twórców nielegalnego kanału przerzutowego imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA. Dziś 25-letni Edgar K. był bliskim współpracownikiem Wawrzyka, miał załatwiać wizy Schengen dla obywateli Indii. W kwietniu został aresztowany pod zarzutami płatnej protekcji. Miał pójść na współpracę z prokuraturą i przyznać się do zarzucanych mu czynów, obciążając współpracowników.