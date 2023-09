We wtorek Onet opublikował informacje na temat majątku premiera Mateusza Morawieckiego, który w 2013 i 2015 roku przepisał go na swoją żonę, więc go nie wykazuje w oświadczeniach majątkowych, do których jest zobowiązany. Doniesienia te skomentował Donald Tusk. Teraz premier odniósł się do tych słów.

Mateusz Morawiecki odpowiada Tuskowi: Herr Donald, zostawiłeś Polskę

"Nie trzeba było, Mateuszu, ukrywać, tylko się chwalić. Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla" - napisał Tusk we wtorek rano na X (dawnym Twitterze). Na słowa te szybko zareagował Mateusz Morawiecki.

"Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli. Ty dorobiłeś się na polityce, a ja zrezygnowałem z wysokiej pensji, żeby służyć Polsce. Nie graj cwaniaka i pokaż, ile euro zarobiłeś z Brukseli" - odpowiedział Tuskowi Morawiecki w mediach społecznościowych.

Według oświadczenia majątkowego premiera Morawieckiego za ubiegły rok z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szef rządu otrzymał w 2022 roku prawie 285 tys. zł oraz 45,7 tys. zł diety parlamentarnej.

Nowe ustalenia w sprawie majątku Morawieckich. "Przez ich ręce przeszły nieruchomości warte 120 mln zł"

Tymczasem zgodnie z analizami Onetu "przez ręce Morawieckich w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 mln zł". Jak czytamy, w 2013 roku w notarialnej umowie nieruchomości przekazywane Iwonie Morawieckiej zostały oszacowane na 16 milionów złotych. "Dziś warte byłyby dużo, dużo więcej. Według szacunków współpracujących z Onetem fachowców od wyceny nieruchomości - nawet 96 milionów złotych" - czytamy na portalu.