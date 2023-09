Nowe ustalenia ws. majątku Morawieckich. Tusk: Nie trzeba było, Mateuszu, ukrywać, tylko się chwalić

"Nie trzeba było, Mateuszu, ukrywać, tylko się chwalić. Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla" - napisał we wtorek na portalu X szef PO Donald Tusk. To komentarz do publikacji portalu Onet.pl, który pisał o szczegółach majątku przepisanego przed laty przez Mateusza Morawieckiego na jego małżonkę, Iwonę Morawiecką.

