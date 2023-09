'Poranna rozmowa Gazeta.pl'. Gościem programu Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury [NA ŻYWO]

We wtorkowej "Porannej rozmowie Gazeta.pl" z dr. hab. Marcinem Napiórkowskim, semiotykiem kultury z Uniwersytetu Warszawskiego porozmawia Karolina Hytrek-Prosiecka. Głównym tematem jest agresywny, stygmatyzujący język w kampanii wyborczej. Podczas programu odniesiemy się do tweetów, ośmieszania kontrkandydatów na spotkaniach z wyborcami, deprecjonowaniu osiągnięć konkurencji politycznej, grania na tanich emocjach i nienawiści. Początek programu już o godzinie 8:30.

Kaczyński w Gorzowie straszył Tuskiem i zaborami

Im bliżej wyborów, tym ostrzej politycy walczą o głosy obywateli. W ostatni weekend swoimi politycznymi przeciwnikami straszył wyborców w Gorzowie Wielkopolskim prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Musimy w tej kampanii mówić bardzo dużo o naszych przeciwnikach, bo tak się składa, że oni nie przedstawiają żadnego programu, tylko mówią o nas. Musi być jakaś symetria. Jest o czym mówić. Tusk zaczął mówić, że on będzie wprowadzał niemieckie porządki. Warto się nad tym poważnie zastanowić. To może oznaczać to, czego doznawaliśmy w czasie zaborów. To dzieci prześladowane za to, że się chciały po polsku modlić, wojna z kościołem, to wszystko, co wtedy spotykało Polaków to odbieranie prawa do bycia Polakiem - mówił w czasie konwencji wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Kaczyński. - Ja mam nadzieję, że Tusk przez niemieckie porządki rozumie repatriacje, jeśli tak to w porządku - dodał wicepremier. Więcej w poniższym materiale:

Kilka dni wcześniej, podczas spotkania z wyborcami w Opolu, Kaczyński ostrzegał z kolei przed Rafałem Trzaskowskim. - Kto może być gorszy niż Tusk? No może się wydawać, że nikt, to jest niewykonalne. Ale Trzaskowski ma jedną cechę, która pokazuje, że jednak można. On jest rzeczywiście lewakiem z przekonania. Dodać do tego wszystkie wady Tuska i chorobliwe lewactwo, które stosuje w Warszawie - dodał. - Niektórzy odwołują się do jego wyników prezydenckich, ale my się go nie obawiamy - zapewnił.

- Podczas Marszu Miliona Serc, który odbędzie się 1 października w Warszawie, może się okazać, że kandydatem na premiera będzie Rafał Trzaskowski - stwierdził Jarosław Kaczyński. - Pamiętajcie, że to nie będzie zmiana na lepsze, tylko - zaryzykuję - na najgorsze - mówił także prezes PiS.

W ostatnich dniach doszło także do kilku ataków na polityków opozycji. "Gazeta Wyborcza" jako pierwsza przekazała informacje o napaści na Borysa Budkę, do której miało dojść na terenie Galerii Katowickiej. Polityk relacjonował, że mężczyzna, który dopuścił się ataku, wyzywał go "od nazistów, Niemców, ludzi Tuska".

W poniedziałek z kolei polityczka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło opisała, jak została zaatakowana przez wyborcę. "Zostałam zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać" - napisała w mediach społecznościowych. Więcej w poniższym materiale: