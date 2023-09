Posłanka KO Marta Wcisło zaatakowana. "Zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło opublikowała w poniedziałek (25 września) mediach społecznościowych post, w którym przyznała, że została zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim (województwo lubelskie). Polityczka podkreślała, że nie da się zastraszyć.

Posłanka KO zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. "Zobaczcie, do czego prowadzi szczucie"

"Zostałam zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć!" - czytamy we wpisie Marty Wcisło.

- Szanowni państwo, dziś tutaj, na targu w Opolu Lubelskim zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić, mówić, że takich jak my, powinno się wybić. Zgłosiłam to na policję, ale zobaczcie, do czego prowadzi szczucie i agresja. Jak tak można - mówi posłanka w zamieszczonym przez siebie nagraniu.

Borys Budka zaatakowany w Katowicach. "Efekt rozkręcającej się fali hejtu"

To nie pierwszy atak na polityka Koalicji Obywatelskiej w ostatnim czasie. W piątek 22 czerwca Borys Budka został napadnięty w Galerii Katowickiej. - Napad na Borysa Budkę to efekt rozkręcającej się fali hejtu i agresywnego języka w polityce. Kolejna granica została przekroczona - skomentował sprawię w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Łukasz Borkowski, rzecznik śląskiej Platformy Obywatelskiej.

Później do sprawy odniósł się także sam polityk. - Ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie, zniszczył mój telefon. Na szczęście nie doszło do tragedii i policja bardzo szybko ustaliła sprawcę - powiedział, jak pisaliśmy.