Kłeczek znów dał popis w TVP Info. "Panie pośle, jest pan chamem"

W niedzielnym programie "Woronicza 17" pracownik TVP Info Miłosz Kłeczek za pytał posła PSL Pawła Bejdę, "czy film Agnieszki Holland 'Zielona Granica' to wstrętny paszkwil, który szkaluje obrońców polskich granic?". Kłeczek nawiązał tym samym do wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który określił "Zieloną Granicę" właśnie w ten sposób.

Zobacz wideo Dziennikarze po pokazie "Zielonej granicy" w Wenecji siadali na schodach i płakali

- Może pan odpowiedzieć: tak lub nie? - dodał Kłeczek.

- Wie pan, to jest taka formuła, jakbym zapytał pana, czy przestał pan bić swoją żonę. To jest głupie - zareagował parlamentarzysta.

- Panie pośle, jest pan chamem i wypraszam sobie tego rodzaju insynuacje. Może pan bije swoją żonę, może bije pan swoje dzieci. Wypraszam sobie tego rodzaju uwagi - powiedział pracownik TVP.

- To nie było do pana, pan nie zrozumiał. (...) Ja nie zadałem panu pytania w ten sposób, tylko powiedziałem "jakby" - wyjaśnił poseł PSL. - Pan się zagalopował, nazywając mnie chamem - podkreślił.

Incydent w TVP Info. "Fabryka hejtu i nienawiści"

"TVP Info to fabryka hejtu i nienawiści. Funkcjonariusz Kłeczek kolejny raz walczył o punkty u Kaczyńskiego. Brawo dla posła Bejdy, który nie dał wkręcić się w jego manipulacje. Czują, że PiS się kończy" - skomentował na portalu X europoseł PSL Adam Jarubas.

To kolejny incydent z udziałem pracownika TVP Miłosza Kłeczka. W połowie września sprzeczał się na antenie z posłem PSL Dariuszem Klimczakiem. Gdy parlamentarzysta zarzucił Kłeczkowi stronniczość, ten zdenerwował się i kazał parlamentarzyście opuścić studio. Poseł jednak pozostał na swoim miejscu. - Nie, to jest telewizja publiczna, niech pan wyjdzie. (...) Pan nikogo nie będzie wypraszał, to jest publiczna telewizja, z podatków Polaków - zaznaczył Klimczak.