Afera wizowa. Tusk zapowiada ujawnienie dokumentów. "Oni nadal nas okłamują"

- Oni doprowadzili do tego, że dzisiaj Unia Europejska, a ludzie są tym w Europie załamani, nie są zachwyceni przecież, musi zacząć rozmowę, czy nie zamknąć nam granicy. Uprzedzam wszystkich, jutro Kaczyński będzie krzyczał, że Niemcy chcą nam zablokować granicę, a oczywiście Tusk za tym stoi na 100 proc., to w ogóle nie ma wątpliwości - ironizował w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk podczas spotkania w Mińsku Mazowieckim.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wśród tych, którzy dostali wizy w Mińsku, byli ci, których zatrzymał wcześniej płot

- Wiecie, że oni w ogóle nie zaprzestali tych zleceń dla firm zewnętrznych na sprzedawanie polskich wiz, że nadal nas okłamują? Jutro czy pojutrze zobaczycie państwo dokumenty, które pokazują, że oni nadal ten proceder prowadzą. Tę naszą zachodnią granicę nielegalnych migrantów przekroczyło 10 tys. w lipcu, 14 tys. w sierpniu. Tylko w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy z Polski nielegalnie przeszło na zachód 24 tys. nielegalnych migrantów. Nie wiemy, ilu z nich miało polskie wizy i zezwolenia na pracę w Polsce. Przede wszystkim nie wiemy, ilu z nich zostało w Polsce, bo przecież te wizy i pozwolenia idą w setki tysięcy - stwierdził były premier.

Donald Tusk: Europa będzie zastanawiała się nad zamknięciem granic

Według Donalda Tuska "za chwilę Europa będzie się zastanawiała, czy nie muszą zamknąć tych granic, skoro PiS-owski rząd stał się na wielką skalę szmuglerem legalnych i nielegalnych migrantów do Polski i całej Europy". - Tu nie chodzi o jakąś kampanię, tu chodzi o wasze, nasze życie. Wiecie, jak to było ważne, jak byłem w waszym wieku? Marzenie o paszporcie, żeby do NRD pojechać, o Jezu, pieczątkę w dowodzie trzeba było mieć specjalną. Na zachód? Marzenie ściętej głowy - dodał.

- Jednym z głównych powodów, dla których ludzie zdecydowali się wystąpić, zaryzykować własne życie, było to, że byliśmy uwięzieni przez tamten system. PiS szykuje nam dokładnie to samo - przekonywał przewodniczący PO.

Poseł PO Michał Szczerba ujawnił w tym tygodniu dokument MSZ zawierający zestawienie wiz wystawionych przez polską ambasadę w Mińsku w ostatnich czterech latach. Z listy tej wynika, że polskie wizy otrzymali tam obywatele aż 65 krajów. Parlamentarzysta ujawnił też, że do wydawania wiz na terenie Białorusi Polska zaangażowała firmę zarejestrowaną w Moskwie. Pozwolenia na wjazd do strefy Schengen polscy urzędnicy wydali w Mińsku obywatelom 28 krajów azjatyckich oraz 17 krajów afrykańskich. Ponadto na liście znalazły się również państwa z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii.