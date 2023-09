Był już Jarosław Kaczyński, który w akompaniamencie Ryszarda Wagnera odbiera telefon z niemieckiej ambasady. Był też Mariusz Błaszczak, który straszy, że Lublin "mógł być polską Buczą". W niedzielę (24 września) partia Prawo i Sprawiedliwość opublikowała nowy spot wyborczy. Po raz kolejny głównym bohaterem jest Donald Tusk.

Spot PiS, a w nim... "Tusk wrócił i nie zasługuje na kolejną szansę"

- Gdy rządził Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy. Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji - mówi lektor w najnowszym spocie PiS. - PiS to zmieniło - od 2015 konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tys. żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Zbudowaliśmy mur z Białorusią - wylicza.

Twórcy spotu sugerują, że na drodze do bezpieczeństwa Polaków stoi Platforma Obywatelska. - Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę - przekonuje lektor.

Rafał Trzaskowski: Jest tylko szczucie, atak, manipulacja i kłamstwa. To oni sprzedawali wizy

W ostatnich dniach PiS wypuściło kilka spotów, które uderzają w lidera Platformy Obywatelskiej. W piątek (22 września) pojawił się film o polityce migracyjnej. Z kolei dzień później, w sobotę (23 września) w nagraniu rządzący podkreślili, że jeśli Tusk "znowu dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski" (nie ma nielegalnych imigrantów, tylko imigranci nielegalnie przekraczający granicę - red.).

Kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości skomentował w sobotę (23 września) Rafał Trzaskowski. Stwierdził, że partia rządząca nie przedstawia aktualnie żadnych konkretów, nie prowadzi rzeczowej rozmowy, tylko "budzi najgorsze demony". - Jest tylko szczucie, atak, manipulacja i kłamstwa - dodał. Polityk poruszył także kwestię imigrantów. - Ten temat nie istnieje. Nie jest prawdziwym problemem. Oczywiście do momentu, kiedy skorumpowana władza, łamiąca standardy, pokazuje totalną hipokryzję. Bo okazuje się, że to oni sprzedawali wizy i zarabiali na tym kupę pieniędzy. To jest czysty cynizm - podsumował.

Koalicja Obywatelska zachęca do udziału w marszu. "Mamy dość Bąkiewicza, Kowalskiego i Mejzy"

Swój spot opublikowała również Koalicja Obywatelska, zachęcając do udziału w marszu 1 października. Jego uczestnicy przejdą z ronda Dmowskiego w centrum stolicy do ronda Radosława.

- Mamy dość drożyzny, mamy dość afer, mamy dość państwa totalnego, mamy dość kolesiostwa, korupcji i złodziejstwa. Mamy dość Bąkiewicza, Kowalskiego i Mejzy. Mamy dość Sasina, Obajtka i Kaczyńskiego -mówi lektor. - Dlatego wszyscy na marsz, idziemy dla wolności! - dodaje.