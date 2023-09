Szymon Hołownia ogłasza: Epoka PiS-u się kończy. Mentzen płacze

- Politycy lubią powtarzać, że wybory wygrywa się w Końskich. Zapominają dodać: a później się o nich zapomina. Trzecia Droga gwarantuje ciężką pracę przez 4 lata, nie raz na 4 lata - zapowiadał Szymon Hołownia w czasie konwencji w Kielcach. - Dzisiaj państwo polskie nie ma mózgu. Ma pracowitych przedsiębiorców, wspaniałych pracowników, ale nie ma systemu, który pozwoli im działać. Trzecia Droga to inwestycja w lepszą szkołę, dostępnych lekarzy i stabilne podatki. Trzecia Droga da polskiemu państwu mózg - obiecywał lider Polski2050.

REKLAMA

- Mówimy stop nienawiści, hejtowi i chamstwu. Musimy ratować Polskę - dodawał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konwencja w głównej mierze poświęcona jest ochronie zdrowia. Na scenie pojawiły się osoby z niepełnosprawnościami, wspomniano o największych wadach systemu i zapowiedziano reformę wydawania orzeczeń lekarskich. - Nie chcę takiego kraju, gdzie praca przestaje się opłacać - mówi ze sceny pani Ewelina przedsiębiorczyni z niepełnosprawnością.

Zobacz wideo

Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Trzecia Droga troszczy się o dorosłe osoby z niepełnosprawnością i ich rodziców i dzieci z niepełnosprawnością. - Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - dodał.

Następnie Szymon Hołownia nawiązał do Konfederacji.

Hołownia: Mentzen płacze tak, jak ja nad Konstytucją

- Epoka PiS się kończy, niech to do nas dotrze. Widać to w sondażach. Mogą jeszcze próbować wymęczyć jakiś rząd z kosmitami z katowickiego Spodka (w Spodku ma w sobotę miejsce konwencja Konfederacji - red.), ale zakładam, że to się nie uda. Mentzen płacze - tak jak ja nad Konstytucją - że go Petru prześladuje. Korwin wrócił na Instagrama, a więc protokół 4,76 odpalony patrząc na jego wpisy - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski2050 zwrócił się też do Jarosława Kaczyńskiego: Panie Kaczyński: czas będzie się rozliczyć z tego, co było. Zobaczmy osiągnięcia PiS. - Cywilizacja życia za której rodzi się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej, mniej niż za Gomułki i Jaruzelskiego. Na wizytę u kardiologa - w cywilizacji życia - czeka się 426 dni w Ostrowcu Świętokrzyskim - wyliczał.

Wybory parlamentarne w Polsce

Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się już 15 października 2023 r. W głosowaniu będą mogli wziąć udział obywatele, którzy mają ukończone 18 lat i korzystają z pełni praw obywatelskich.

Co cztery lata Polacy wybierają:

100 senatorów. Wybiera się ich w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych; każdy komitet ma prawo wystawić tylko jednego kandydata. JOW-y funkcjonują od 2011 r.

460 posłów. Wybiera się ich w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych, w których można zdobyć od 7 do 20 mandatów.

W wyborach parlamentarnych w Polsce obowiązuje system proporcjonalny (ordynacja proporcjonalna). To sposób przeliczania głosów oddanych przez wyborców na liczbę mandatów, które dzielone są proporcjonalnie do liczby głosów uzyskanych przez daną partię. Przy rozdzielaniu mandatów stosowana jest metoda D'Hondta.