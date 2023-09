Afera wizowa. KE niezadowolona z wyjaśnień MSZ. "List polskiego ministra niewystarczający"

Komisja Europejska uznała za niewystarczające wyjaśnienia polskiego MSZ-tu dotyczące wiz dla migrantów. List do unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson został wysłany w tym tygodniu przez wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. KE czeka na kolejne pismo polskiego rządu do 3 października.

