Wiceszef MON o pomocy militarnej dla Ukrainy: Daliśmy przykład, teraz czas na kolejnych

- Na pewno jesteśmy wierni zasadzie pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać. Realizujemy te umowy, na które się umówiliśmy. Każda kolejna decyzja polityczna będzie uwarunkowana szerokim kontekstem międzynarodowym - mówił w piątek w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" wiceszef MON Marcin Ociepa, odnosząc się do pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Nie ma na razie decyzji polskich władz ws. kolejnych pakietów wsparcia militarnego. - Skala pomocy Polski dla Ukrainy jest gigantyczna, ta pomoc została już udzielona. Teraz jeżeli ktokolwiek miałby teraz Ukrainie pomagać, to ci, którzy mają albo duży potencjał przemysłu zbrojeniowego i gospodarczy, tak jak Stany Zjednoczone i ci, którzy obiecali, a nie dotrzymali, jak Niemcy lub inne państwa, które może zwlekały, a może dzisiaj widzą, że warto. Daliśmy przykład, pomogliśmy, teraz czas na kolejnych - zaznaczył Ociepa.

Podkreślił, że rola Polski we wsparciu militarnym dla Ukrainy "w żadnym wypadku" się nie skończyła. - Największe wsparcie militarne to oprócz sprzętu użyczenie terytorium, hub logistyczny w Rzeszowie, czyli wszystko, co zrobiliśmy po to, by ten transfer pomocy militarnej mógł płynnie docierać do celu. Jeżeli dodamy do tego wsparcie humanitarne, gospodarcze i polityczne, to Polska z całą pewnością odegrała kluczową rolę, jeśli chodzi o odparcie rosyjskiego ataku na Ukrainę i kluczową rolę, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej - mówił Marcin Ociepa.

Mateusz Morawiecki o pomocy dla Ukrainy: Nie przekazujemy już uzbrojenia

- My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę, my teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń - powiedział w środę w Polsat News premier Mateusz Morawiecki, dodając, że rząd stawia na modernizację i szybkie uzbrojenie polskiej armii tak, aby w krótkim czasie stała się jedną z najsilniejszych w Europie. Pytany o kwestie zmniejszenia pomocy dla Ukrainy w związku z kryzysem zbożowym szef rządu zaznaczył, że Polska pomaga i będzie nadal pomagać w wojnie z Rosją, ale nie może się jednocześnie godzić na destabilizację polskiego rynku rolnego.

- W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia, w tym wynikającego z podpisanych kontraktów z Ukrainą - przekazał potem w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu Piotr Müller.