We wtorek 19 września podczas wiecu Mateusza Morawieckiego zorganizowanego w Otwocku funkcjonariusze policji bezprawnie zatrzymali posłankę Koalicji Obywatelskiej Kingę Gajewską. Na nagraniach, które zarejestrowały incydent słychać, jak pomimo wielokrotnego upominania mundurowych, że mają do czynienia z posłanką, polityczka zostaje siłą odprowadzona do radiowozu. Podczas piątkowego wiecu Donalda Tuska w Pile Kinga Gajewska wygłosiła emocjonalne przemówienie.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej mówi o końcu rządu. "Dobro zwycięży nad złem"

- Niech ten koszmar się już skończy. Tak mówiły mi matki, które spotkałam następnego dnia w przedszkolu, gdy odprowadzałam dzieci. Pisali do mnie też mężczyźni, którzy widzieli te obrazy, gdy policjanci wloką mnie do radiowozu. Widzieli tam swoją żonę i córki. Czuli bezsilność i wielki gniew. Gniew na to, co dzieje się z naszą Polską - mówiła Gajewska podczas wiecu Donalda Tuska. - Ale mężczyźni... My się ich nie boimy! Dzisiaj chylę nisko czoła wszystkim kobietom, które od lat protestują na ulicach. Ten rząd pogonią kobiety, a nasi mężczyźni będą z nami - podkreśliła. - 15 października prawda zwycięży nad kłamstwem, dobro zwycięży nad złem - stwierdziła posłanka.

Donald Tusk o bezzasadnej interwencji policji: To skandal wyjątkowy

Wtorkową interwencję policji skomentował także sam lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. - W ciągu ostatnich 48 godzin cała Polska zobaczyła policjantów, którzy wykręcają ręce posłance polskiego Sejmu. Ale czy to jest najważniejsze, że ma immunitet? W sensie prawnym tak. To skandal wyjątkowy. Ale to jest matka trójki dzieci - przemawiał na wiecu polityk. - Widzieliście te sceny. Wrzucona do "suki". Później kłamliwe oświadczenia szefostwa, że nie wiedzieli, że mają do czynienia z posłanką (...). Ten obraz to dla mnie źródło głębokiego niepokoju i żalu. Co oni zrobili z Polską?" - mówił do zgromadzonych na sali osób.

Donald Tusk podkreślił jednak, że w tej trudnej sytuacji znalazł także "źródło głębokiej nadziei". - Zobaczyłem bardzo dzielną Polkę. Matkę trójki dzieci. Jedną z najodważniejszych posłanek, która nigdy nie wymięknie. Taką, z której Polki, szczególnie Polki i mamy, których życie też często bywa bardzo ciężkie, mogą być dumne - podkreślił lider partii opozycyjnej.