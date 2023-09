"Zielona Granica". Holland komentuje słowa Dudy. "Wypowiada się na temat filmu, którego nie widział"

- Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który, jak słyszałem, bo ja nie widziałem tego filmu, w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy. Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jak niemal sadystów - stwierdził w środę w TVP Info prezydent Andrzej Duda, mówiąc o filmie "Zielona Granica" Agnieszki Holland.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Holland: Działanie władz na wschodniej granicy jest nie tylko niehumanitarne, ale i antypolskie

- To, że pani Holland pokazuje w ten sposób polskich funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, Rzeczpospolitej, to ja się nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła "Tylko świnie siedzą w kinie", znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie - dodał później polityk.

"Zielona Granica". Agnieszka Holland o słowach Andrzeja Dudy: To skandaliczne

- Jest skandaliczne, żeby prezydent wypowiadał się tak arbitralnie na temat filmu, którego nie widział - skomentowała w rozmowie z portalem Onet.pl Agnieszka Holland. Jak dodała reżyserka, "nawet jeśli [politycy - red.] go nie zobaczą, to już go widzieli".

- Na szczęście ludzie będą mieli okazję zobaczyć film i wyrobią sobie własne zdanie. Tam są bolesne sceny, ale rzeczywistość jest bolesna. Było kilkadziesiąt osób, możliwe, że kilkaset zaginionych. Musimy się z tym zmierzyć jako obywatele. Taka nagonka na twórców zdarza się w Rosji, w Iranie. Zdarzały się też w czasach stalinowskich. Ostatni raz coś podobnego w Polsce miało miejsce 1968 r. Ale to, co wyprawiają dzisiaj w wolnej Polsce, jest niewyobrażalne - podsumowała Agnieszka Holland.

W czwartek wiceszef MSWiA Błażej Poboży przekazał, że w kinach studyjnych w całej Polsce film reżyserki ma być poprzedzany specjalnym spotem "pokazującym kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadził rząd". - Zanim ktokolwiek zobaczył film, mieli już pogląd na jego temat. Co mogę powiedzieć? To jest bezprawie i cenzura. Nie dostałam wcześniej żadnej informacji o tym, że taki spot będzie pokazywany. Nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają - skomentowała artystka w rozmowie z Onetem.

"Zielona granica" ma wejść na ekrany polskich kin w piątek. Premiera filmu w reżyserii Agnieszki Holland odbyła się na początku września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film otrzymał prestiżową Nagrodę Specjalną Jury. Scenariusz inspirowany jest wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej.