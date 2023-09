Prawo i Sprawiedliwość organizuje przedwyborcze konwencje wojewódzkie. Środa (20 września) dla Jarosława Kaczyńskiego jest intensywna. Z Wrocławia szybko wyruszył do Opola, gdzie straszył swoich zwolenników Rafałem Trzaskowskim. Jego zdaniem Koalicja Obywatelska będzie chciała "odsunąć skompromitowanego Tuska" od władzy.

Zobacz wideo Kaczyński przedstawił pomysł, na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. "Pozbywanie się ich z własnego terytorium"

Konwencja PiS w Opolu. Śmiechom nie było końca...

Jak ustalił dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek, na Nowogrodzkiej jest obawa, że Tusk usunie się w cień, a na kandydata na premiera wskaże Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy jest najpopularniejszym politykiem całej opozycji, dlatego też prezes PiS zaczął go w swoich wystąpieniach atakować. Więcej na ten temat w artykule:

Jarosław Kaczyński w Opolu wielokrotnie powtarzał, że opozycja, a dokładnie Platforma Obywatelska, nie potrafi zarządzać, dlatego cały system, który zbudowała jego partia, się zawali. - Chciałbym państwa jeszcze przed pewnymi ich chwytami przestrzec. To jest przede wszystkim sprawa Trzaskowskiego. Trzaskowskiego, który jest pomocnikiem Tuska. Ostatnio został wyraźnie uruchomiony. Nawet czasem występują razem, chociaż tak bardzo się nie kochają. To znaczy kochają się, ale nie tak bardzo intensywnie - powiedział, wywołując brawa i salwy śmiechu.

Jarosław Kaczyński o Trzaskowskim. "On jest rzeczywiście lewakiem z przekonania"

Podczas Marszu Miliona Serc, który odbędzie się 1 października w Warszawie, może się okazać, że kandydatem na premiera będzie Rafał Trzaskowski - stwierdził Jarosław Kaczyński. - Pamiętajcie, że to nie będzie zmiana na lepsze, tylko - zaryzykuję - na najgorsze - powiedział prezes PiS.

- Kto może być gorszy niż Tusk? No może się wydawać, że nikt, to jest niewykonalne. Ale Trzaskowski ma jedną cechę, która pokazuje, że jednak można. On jest rzeczywiście lewakiem z przekonania. Doda do tego wszystkie wady Tuska i chorobliwe lewactwo, które stosuje w Warszawie - dodał. - Niektórzy odwołują się do jego wyników prezydenckich, ale my się go nie obawiamy - zapewnił.