Zatrzymanie Kingi Gajewskiej przez policję. Posłanka KO zawiadamia prokuraturę

We wtorek 19 września doszło do zatrzymania przez policję Kingi Gajewskiej w trakcie wiecu premiera Mateusza Morawieckiego w Otwocku. Jednocześnie, w trakcie wydarzenia posłanka Koalicji Obywatelskiej przez megafon mówiła o tzw. aferze wizowej. W pewnym momencie została zabrana do radiowozu. - Panowie nie dali mi sięgnąć po legitymację, bo trzymali mnie za ręce i szarpali mnie, po czym na siłę wsadzili do radiowozu. (...) Zostałam tylko pouczona przez policjanta, że nie podoba mu się moje zachowanie - opisywała po incydencie Gajewska w rozmowie z TVN24.

Posłanka KO Kinga Gajewska składa zawiadomienie do prokuratury. "Interwencja policja była całkowicie bezzasadna"

W środę w rozmowie z Onetem polityczka przyznała, że w tej sprawie złoży zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w związku z "nadużywaniem uprawnień, bezprawnym pozbawieniem wolności i naruszeniem nietykalności cielesnej w trakcie wykonywania obowiązków". - Będę składać zażalenie na bezprawne zatrzymanie - przekazała również. - Nie mam wątpliwości, że interwencja policja wobec mnie była całkowicie bezzasadna. Chcieli mi zamknąć usta jako obywatelce i jako posłance - powiedziała w rozmowie z portalem. Jak dodała posłanka, "przerażające jest to, że na jedną kobietę wysłali cały kordon policji".

Adwokat posłanki, mecenas Jacek Dubois w rozmowie z RMF FM przekazał, że "policjanci dopuścili się przekroczenia uprawnień przez zatrzymanie osoby chronionej immunitetem". Ponadto mecenas przekazał, że użyto przemocy wobec funkcjonariusza publicznego oraz bezprawnie pozbawiono posłankę wolności. - Od razu zostali poinformowani, że mają do czynienia z posłanką. Wiedząc o tym, użyli wobec niej przemocy, trzymając ją za ręce, wlokąc, uniemożliwiając sięgnięcie po legitymację poselską - powiedział w rozmowie ze stacją.

Kamiński o działaniach policji: Uważam, że policjanci działali prawidłowo

Szef MSWiA Mariusz Kamiński w rozmowie na antenie Radia ZET ocenił działania policji jako prawidłowe. - Policja działa w granicach prawa, w oparciu o przepisy prawa i tak było w mojej opinii w tym przypadku - powiedział minister.

Jak stwierdził Kamiński "mieliśmy tu do czynienia z sytuacją absurdalną". - Przychodzi poseł, zakłóca legalne zgromadzenie swoim oponentom, używa megafonu, odmawia wylegitymowania się. Na Boga, jakie tu mamy standardy. Nie możemy takiej sytuacji tolerować - dodał. Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że posłanka chciała "w ten sposób zwrócić na siebie uwagę". - Ona chce w ten sposób robić kampanię wyborczą, wywołując tego typu incydenty, a nie przekonując merytorycznie - mówił szef MSWiA.

Dziennikarz zapytał ministra także o to, czy wyciągnie konsekwencje wobec policjantów. - Nie widzę podstaw. Każdy tego typu incydent, jeśli są skargi, jest wyjaśniany przez przełożonych, odpowiednie służby wewnątrz policji. Uważam, że policjanci działali prawidłowo - odparł.