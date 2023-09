Mariusz Błaszczak przewodniczył w środę w Krynkach, niedaleko granicy z Białorusią posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Podczas spotkania odwołał się do "Zielonej Granicy" Agnieszki Holland.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki odniósł się do filmu Agnieszki Holland. "Szkaluje polski mundur"

Posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa przy granicy z Białorusią. "Jesteśmy w przeddzień premiery filmu Holland"

Szef MON mówił przed rozpoczęciem obrad, że Polska od dwóch lat odpiera ataki hybrydowe ze strony Białorusi. - Dwa lata temu Polska została zaatakowana przez naszych sąsiadów z terytorium Białorusi. Wówczas komitet wyprzedzająco podjął działania w postaci wzmocnienia granicy. Wojsko Polskie postawiło ogrodzenie tymczasowe. Dziś już jest ogrodzenie docelowe, a żołnierze wspierają Straż Graniczną w wypełnianiu ich obowiązków - powiedział minister. Jak mówił Mariusz Błaszczak, obecnie możemy się spodziewać ponownych ataków. - Wciąż utrzymywana jest polityka, którą dwa lata temu zastosował Łukaszenko. Ta polityka została skoordynowana na Kremlu. Polityka polegająca na zapraszaniu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a potem rzucano ich na granicę Unii Europejskiej - podkreślił.

Błaszczak postanowił odwołać się także do nadchodzącej premiery filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona Granica". Minister zaznaczył, że do ataków na służby dochodzi również z wewnątrz Polski. - Jesteśmy w przeddzień premiery filmu Holland, który też trzeba oceniać w kategoriach uderzenia w morale żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych i polskich policjantów - powiedział. - To uderzenie w morale żołnierzy i funkcjonariuszy i interesy Polski. W związku z tym przygotowaliśmy uchwałę, w której opowiadamy się za polskimi służbami. Chciałbym podziękować za wsparcie społeczeństwa - stajemy murem za polskim mundurem - mówił Błaszczak.

Błaszczak: Filmy takie jak "Zielona Granica" wpisują się w propagandę Putina

Szef MON podkreślił, że "to nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko, co związane jest z atakiem na ludzi broniących bezpieczeństwa Polski". - Potępiamy takie działania i mówimy wprost, że filmy takie jak "Zielona Granica" pani Holland godzą w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisują się w propagandę moskiewską, propagandę Putina - powiedział Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem, takie uderzenie poprzedza atak na Polską granicę tak, jak dwa lata temu. Minister przypomniał, że w listopadzie 2021 roku doszło do próby sforsowania granicy, która jak podkreślił, "została utrzymana dzięki służbie strażników granicznych, policjantów i żołnierzy Wojska Polskiego".

W obradach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych uczestniczą m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.