Incydent podczas wystąpienia Donalda Tuska. "Pan nie jest temu winny, jest pan ofiarą"

Donald Tusk odwiedził w środę 20 września odwiedził Kępno w województwie wielkopolskim. - Każdy może przyjść, czuć się jak u siebie w domu, nawet jeśli ma inne poglądy. Chcemy tylko, żeby nie było powtórek z wczorajszego dnia - powiedział lider PO, nawiązując do zatrzymania przez policję we wtorek posłanki Kingi Gajewskiej.

Incydent na wystąpieniu Donalda Tuska. "Teraz ja mówię, proszę odejść"

W pewnym momencie do mikrofonu podszedł jeden ze zgromadzonych na spotkaniu. - Ja mam do pana pytanie: dlaczego likwidował pan jednostki na wschodzie kraju? Drugie pytanie, dlaczego zakłady pracy były sprzedawane i gdzie są pieniądze za te zakłady? Trzecie pytanie, dlaczego pan chciał sprzedać Polskę w ręce władzy rosyjskiej? - mówił mężczyzna. Publika zaczęła się głośno śmiać i buczeć.

- Ja naprawdę bardzo panu współczuję. Pan nie jest temu winny, jest pan ofiarą tego, co pisowska telewizja i pisowskie media wkładają ludziom do głowy. Ja także dla pana chcę tej zmiany 15 października. Teraz ja mówię. Proszę odejść, pan już miał głos - powiedział Donald Tusk, ponieważ mężczyzna próbował mu przerwać. Podczas wystąpienia doszło także do przepychanek, wykrzykiwano także wulgaryzmy. - Chcę to podkreślić, zmiana w Polsce jest potrzebna także dla ludzi otumanionych przez pisowską telewizję, którzy powtarzają te brednie, a są tak naprawdę bez winy. Uwolnienie ludzi od fałszywej propagandy, od kłamstwa to także nasze wspólne zadanie - mówił dalej lider PO.

W pewnym momencie ponownie próbowano przerwać byłemu premierowi. - Proszę pana, demokracja też polega na tym, że słuchają się siebie nawzajem. Halo, naprawdę może pan się czegoś dowiedzieć - mówił Tusk.