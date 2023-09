Morawiecki naprawdę to powiedział. "Wielkie zagrożenie powrotu PiS do władzy" [WIDEO]

Premier Mateusz Morawiecki w środę rano zorganizował konferencję prasową w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Podczas spotkania nie obyło się bez ataków na lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i samo ugrupowanie. - Powrót Tuska, to jest powrót Polski na zeszyt, nie chcemy tego - mówił podczas spotkania.

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz: jestem absolutnie przekonany, że jeśli polska władza rozpocznie normalny dialog z UE, dostaniemy pieniądze z KPO

Morawiecki zaliczył wpadkę. "Wielkie zagrożenie powrotu PiS do władzy"

Podczas wystąpienia w pewnym momencie premier powiedział: "Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy". Nagranie udostępnił w sieci Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Raz w życiu zdarzyło się mu prawdę powiedzieć…" - skomentował Budka. "Dziś wielka chwila. Morawiecki pierwszy raz powiedział prawdę" - napisał z kolei Marcin Kierwiński.

Wpadkę premiera skomentował także dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki. "Przejęzyczenie premiera, który przestrzega przed PiS może kosztować PiS kampanijne punkty" - napisał na portalu X. Do swojej wpadki odniósł się także sam premier. "Widzę, że pan red. Osiecki z mojego przejęzyczenia chce zrobić temat dnia. Zapraszam Pana do PiSbusa, porozmawiajmy o sprawach poważnych" - napisał Morawiecki.

Morawiecki chce "wysłuchać słusznych słów krytyki"

Premier Mateusz Morawiecki w środę 20 września zainaugurował nową kampanię informacyjną Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie szef rządu powiedział, że działacze tej partii i wolontariusze chcą rozdać Polakom 10 milionów ulotek. Morawiecki podkreślił znaczenie osobistych rozmów z wyborcami. Zapowiedział, że spotkania odbędą się w tysiącach miejscowości. Podkreślił, że podczas nich chce przypominać, "jak wyglądała Polska za Tuska".

Szef polskiego rządu wyjaśnił, że działacze partyjni chcą dotrzeć do ponad dziesięciu milionów ludzi, ponieważ tylu wyborców głosowało w 2020 roku na prezydenta Andrzeja Dudę. Z kolei w 2019 roku ponad osiem milionów obywateli oddało głos na PiS. - Zdajemy sobie sprawę z tego jak potężne kryzysy dotknęły Polskę przez ostatnie cztery lata, ale mamy również nadzieję, że poprzez bezpośredni kontakt z Polakami, poprzez pokorne wyciągnięcie ulotki do każdego z wyborców i rozmowę, poddanie się również krytyce. Po to są te spotkania, aby pokazać, co się udało zrobić, a także wysłuchać słusznych słów krytyki, że poprzez te wszystkie działania dotrzemy do ludzi - mówił. Premier, ubiegający się o reelekcję w wyborach do Sejmu dodał, że PiS na spotkaniach będzie rozdawać pakiety informacyjne.