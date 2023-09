"Poranna rozmowa Gazeta.pl". Gościem Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl (20.09.2023)

Z posłem Koalicji Obywatelskiej poruszymy m.in. sprawę brutalnej interwencji wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej, którą policja w Otwocku bezzasadnie zaciągnęła do radiowozu. Do incydentu doszło na spotkaniu z premierem Morawieckim.

Innym z tematów będzie sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce. We wtorek Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówił w rozmowie z Gazeta.pl, że partie polityczne "doskonale zdają sobie sprawę, że temat zdrowia może je po prostu zatopić". - Jeżeli ktoś wyjdzie dzisiaj do prasy, do mediów i poda receptę na reformę ochrony zdrowia, to będzie musiał pogodzić się z tym, że dla społeczeństwa ta reforma może być bolesna, bo brak systemu, który mamy wymaga gruntownych zmian - mówił Łukasz Jankowski.

Naszego gościa zapytamy również o zdanie na temat klauzuli sumienia i prawa aborcyjnego. Porozmawiamy także o kolejnych doniesieniach w związku z aferą wizową. Zapytamy o perspektywę rządu mniejszościowego i planowany marsz opozycji. Zapraszamy!