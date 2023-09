Posłanka KO zatrzymana przez policję. Tusk: Wykręcono jej ręce i wprowadzono do suki

- Jesteśmy wszyscy wyjątkowo przygnębieni tym jak się zachowuje partia rządząca (...). Wieczorem posłanka Koalicji Obywatelskiej, która do przechodniów, mieszkańców Otwocka, nikogo nie zaczepiając, mówiła o aferze wizowej, 250 tysiącach migrantów, których PiS wpuścił do Polski, została zatrzymana przez policję. Wykręcono jej ręce i wprowadzono do tzw. suki. To są bardzo niepokojące standardy - powiedział przewodniczący PO Donald Tusk w Polsat News.

Nawiązał tym samym do zatrzymania posłanki KO Kingi Gajewski przez Policję. Do zdarzenia doszło w Otwocku. Interwencja nastąpiła podczas wiecu Mateusza Morawieckiego, kiedy polityczka miała informować zgromadzonych na wystąpieniu premiera o szczegółach tzw. afery wizowej. Posłanka KO została niedługo potem zwolniona przez mundurowych.

Donald Tusk o Konfederacji: Mają "ciekawe poglądy"

Polityk był pytany m.in. o Marsz Miliona Serc planowany na 1 października. - To jest marsz miliona ludzi, nie ma w ogóle problemu partyjnego. (...) Wszyscy są zaproszeni na marsz. Milion ludzi wyjdzie na ulice Warszawy i cała Polska zobaczy, że naprawdę sondaże nie są istotne - ocenił. - Myślę, że i ludzie Lewicy i Trzeciej Drogi będą z nami na ulicach Warszawy - dodał.

Donald Tusk odniósł się również do Konfederacji. - Oni mają w ogóle bardzo "ciekawe" poglądy na wiele spraw. Rozumiem, jak bardzo kontrowersyjne są poglądy Konfederacji. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, są pozornie rynkowe. Postulat, żeby nie było ZUS-u, wydaje mi się lekko infantylny - skomentował. Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska "ma kilkanaście propozycji, jeśli chodzi o pierwsze 100 dni" dla polskich przedsiębiorców, ale "odpowiedzialnych i dobrze policzonych".

Prowadzący pytał również przewodniczącego PO o to, czy są plany, by prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został kandydatem KO na premiera. Tusk nie potwierdził ani nie zaprzeczył, odmówił jednak rozważań na ten temat. - Mamy dobrze przygotowaną strategię - stwierdził krótko, dodając potem, że Trzaskowski "na razie jest świetnym prezydentem Warszawy". - Wygramy wybory, wtedy będziemy się zastanawiać, jaki rząd będzie najlepszy dla Polski - podsumował.