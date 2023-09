Ziobro dokopał się do sprawy wiz za rządów PO-PSL. Akurat teraz, bo "nie ma przymiotów Ducha Świętego"

Z relacji wiceszefa Prokuratury Regionalnej w Warszawie wynika, że do nieprawidłowości miało dochodzić m.in. w konsulatach we Lwowie i Łucku w latach 2008-2009. Miał tam mieć miejsce "proceder korupcyjny". Według Wojciecha Smolenia śledztwo w tej sprawie po notatce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła Prokuratura Apelacyjna. Sprawa została umorzona w maju 2011 r., teraz śledczy podjęli ją na nowo. - Widać, że przesłuchano jedynie garstkę świadków (...) Na chwilę obecną wytypowaliśmy kilkadziesiąt osób, z czego kilkanaście osób to są osoby kluczowe dla sprawy - mówił Smoleń.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Kaczyński i Morawiecki dobrze widzieli na ulicach skutki polityki imigracyjnej

Z kolei prokurator generalny, polityk Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro przekonywał, że istnieje pismo podpisane przez ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, z którego wynika, że "miał wiedzę na temat informacji wskazujących na nieprawidłowości, możliwe tło korupcyjne zachowań służb konsularnych związanych z wydawaniem wiz". Ziobro zapowiedział, że Sikorski ma zostać przesłuchany.

- Już w styczniu 2012 roku kolejna sprawa trafia do prokuratury, tym razem nie w Warszawie, ale prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej, gdzie badany jest okres od 2010 do 2012. A więc już po tym, kiedy pan minister Sikorski o tych nieprawidłowościach był informowany. W ramach prowadzonego postępowania ujawniono szeroki proceder wyłudzania wiz i nielegalnego przekraczania granicy w związku z działaniem tych samych konsulatów - dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

Reporter TVN24 zapytał Ziobrę, dlaczego zajmuje się tą sprawą akurat teraz, po 8 latach rządów PiS. - Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdego roku w prokuraturze prowadzonych jest ok. miliona postępowań. Jeżeli pan opanował matematykę, to może pan policzyć, że Donald Tusk odpowiadał za rządy prawie 8 lat, to było ok. 8 mln spraw. Żeby znać każdą z tych spraw, które gdzieś tam w archiwach są poukrywane, to trzeba byłoby mieć przymioty Ducha Świętego. Nie znamy wszystkich spraw i zapewne jest wiele takich, które zostały zamiecione pod dywan - dodał.

"Potwierdzam słowa Zbigniewa Ziobry, że za moich czasów także pojawiały się informacje o zagrożeniach korupcyjnych przy wydawaniu wiz. Reagowałem w ten sposób, że np. w Łucku na Ukrainie kazałem odwołać CAŁY personel konsulatu" - przekazał później na platformie X (dawniej Twitter) europoseł KO Radosław Sikorski.

Afera wizowa. Zjednoczona Prawica obawia się skutków

Jak informował we wtorek dziennikarz Gazeta.pl, obóz Zjednoczonej Prawicy obawia się, że ostatnie doniesienia ws. afery wizowej funkcjonującej za rządów Prawa i Sprawiedliwości mogą znacznie wpłynąć na notowania ugrupowania przed jesiennymi wyborami. "Prawo i Sprawiedliwość, wedle ocen z samego środka tego obozu, straciło na aferze wizowej, bo część wyborców tej formacji się zdemobilizowała" - wskazywał Jacek Gądek.

"Od 31 sierpnia, gdy po wizycie CBA w MSZ - premier Mateusz Morawiecki ekspresowo zdymisjonował wiceministra spraw zagranicznych prof. Piotra Wawrzyka, politycy PiS każdego dnia muszą się tłumaczyć z wiz. W MSZ zalągł się wokół Wawrzyka układ, który - jak wynika z kolejnych publikacji prasowych i komunikatów prokuratury - za korzyści majątkowe miał umożliwiać łatwe uzyskanie wiz dla obywateli m.in. Indii, ale i innych państw Azji i Bliskiego Wschodu. W ślad za dymisją Wawrzyka poszły kolejne - w tym dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakuba Osajdy, którego wcześniej Rau chciał wysłać na ambasadora Polski w Islandii" - opisywał dziennikarz Gazeta.pl we wtorkowym tekście.