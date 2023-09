Podarła Konstytucję i rozrzuciła w Sejmie sztuczne banknoty. Kim jest Klaudia Jachira?

Klaudia Jachira jest członkinią partii Zieloni i kandydatką do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z okręgu 19 (Warszawa) list Koalicji Obywatelskiej. Kim jest polityczka? Jak wyglądała jej wcześniejsza kariera?

Jachira urodziła się w 1988 roku we Wrocławiu. Z wykształcenia jest aktorką. W 2008 roku została absolwentką krakowskiego Policealnego Studium Aktorskiego "L'Art Studio", a w 2013 roku ukończyła Wydział Lalkarski we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

W 2015 roku Jachira zaczęła prowadzić na YouTubie satyryczny kanał publicystyczny, w którym wyśmiewała działania obozu władzy. Jej nagrania nierzadko budziły kontrowersje. Przykładowo 2019 roku opublikowała film, w którym wbijała szpilki w gumową kaczkę.

W tym samym roku Jachira kandydowała w wyborach parlamentarnych z list Nowoczesnej, choć jeszcze bez powodzenia. Satyryczka zdobyła wówczas zaledwie 629 głosów. Starania powtórzyła także w 2019 roku - tym razem udało jej się zdobyć mandat poselski. Polityczka przeprowadziła w Sejmie kilka happeningów.

Klaudia Jachira i jej happeningi w Sejmie. Polityczka podarła konstytucję i wyrecytowała "Rotę"

W 2020 roku polityczka podarła egzemplarz Konstytucji. - Tak wygląda wasza ustawa. Tak przestrzegacie prawa - mówiła. W 2021 roku Jachira przedstawiła swoją wersję "Roty" Marii Konopnickiej. - Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! - recytowała.

W 2022 roku, w czasie zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na prezesa NBP, Jachira rozrzuciła natomiast sztuczne banknoty. Została za to ukarana obniżeniem uposażenia poselskiego na trzy miesiące o połowę. Jak później tłumaczyła, swoim gestem chciała pokazać "do czego doprowadzi nadmierne drukowanie pustego pieniądza".