Oświadczenie Morawieckiego i Kaczyńskiego po posiedzeniu rządu: To odpowiedź na działania KE

We wtorek (19 września) Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada w nim, że rząd przyjmie uchwałę, w której wyrazi sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Po posiedzeniu rządu Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wygłosili wspólne oświadczenie.

Jarosław Kaczyński o uchwale w sprawie kryzysu migracyjnego

Rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej imigracji - poinformował wicepemier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uchwała jest odpowiedzią na wizytę z szefowej KE Ursuli von der Leyen na włoskiej Lampedusie i jej propozycjami w sprawie nielegalnej migracji.

Jak stwierdził premier, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny, fatalny plan dla Europy. - Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu - mówi premier i podkreśla, że rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie broni naszych granic przez falą imigrantów.

- Ta Lampedusa jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju symbolem sytuacji, która zagraża całej Europie, w tym także Polsce - stwierdził na początku przemówienia wicepremier. - Uchwała stwierdza, że w dokumencie, który ma być przesłany UE, powinniśmy przedstawić sprawę w sposób następujący: po pierwsze odrzucić rezygnację z kompromisu, który został zawarty w 2018 roku, a który zakładał, że sprawa relokacji już jest sprawą niebyłą (...). I że jedyną metodą realnej walki z tym swego rodzaju najazdem jest rzeczywiste, realne uszczelnianie granic i podejmowanie decyzji dotyczących odwożenia tych, którzy przedostali się przez granicę, do ich państw macierzystych, ewentualnie jakiegoś innego rozwiązania, ale zawsze związanego z pozbywaniem się ich z własnego terytorium, w tym wypadku z terytorium UE - mówił Kaczyński.

- Rada Ministrów wskazuje także, że wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji czy te 10 punktów, które ogłosiła pani von der Leyen, (...) to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi, bo tak to trzeba w istocie określić, to zachęta dla tych, którzy chcą skorzystać z okazji, by nielegalnie dostać się do Europy.

- To wszystko ma zostać KE w sposób jednoznaczny przedstawione jako nasze stanowisko. Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną emigracją, ale trzeba strzec swoich granic - mówił Kaczyński.

We wtorek rano Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot przedwyborczy, w którym premier Mateusz Morawiecki zapowiada przyjęcie uchwały. Premier stwierdził w nim, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny, fatalny plan dla Europy. - Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu - mówi na nagraniu premier.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie Unii, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ursula von der Leyen spotkała się z premier Włoch Giorgią Meloni na wyspie Lampedusa, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. W ostatnich dniach na wyspę trafiło ponad osiem i pół tysiąca migrantów - więcej niż stanowi populacja wyspy.

Szefowa Komisji Europejskiej podczas wizyty na włoskiej Lampedusie zaprezentowała dziesięciopunktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na wyspie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Lampedusy i z Włoch przy udziale państw UE.