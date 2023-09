Afera wizowa nabiera rozpędu, na jaw wychodzą nowe wątki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło w komunikacie z 15 września, że zamierza zwolnić dyrektora biura prawnego i zarządzania zgodnością Jakuba Osajdę i wypowiedzieć umowy wszystkim firmom outsourcingowym zajmującym się wnioskami o wydanie wiz. Ponadto ma zostać przeprowadzona "nadzwyczajna kontrola" i audyt w departamencie konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP. Według ustaleń portalu WP może się tak jednak nie stać.

Afera wizowa. WP: Oświadczenie MSZ "ma charakter propagandowy"

Wirtualna Polska na podstawie informacji ze swoich źródeł dyplomatycznych przekazała, że "oświadczenie opublikowane w piątek na stronie MSZ ma charakter propagandowy". - Jego celem było chwilowe uspokojenie nastrojów, ale minister Rau nie poczuwa się do politycznej odpowiedzialności, co wprost powiedział podczas wizyty w USA. To bliższe mu stanowisko - twierdzi dyplomata.

Ponadto źródła WP dodają, że zapowiedź "nadzwyczajnej kontroli" ma charakter pozorowany i propagandowy: - Nie ma żadnych szans, żeby takie kontrole odbyły się przed końcem roku, tym bardziej przed wyborami. Obecnie w resorcie jest około czterdziestu audytorów, którzy byliby w stanie je prowadzić. Nie widzę możliwości, żeby tę zapowiedź udało się spełnić w przewidywalnym czasie. Dla ludzi w MSZ jasne jest, że nic z tego nie wyjdzie.

Zbigniew Rau w Nowym Jorku o aferze wizowej: "kaskada fake newsów"

Jak informowaliśmy, kilka dni po komunikacie MSZ, podczas poniedziałkowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przekonywał polskich dziennikarzy, że skala nieprawidłowości jest "znacznie mniejsza niż sugerują to opozycja oraz media". Minister powiedział, że afera wizowa i ujawniane wskutek niej informacje są jego zdaniem "kaskadą fake newsów".

- My w Polsce w roku 2022 wydawaliśmy tyle wiz Schengen, ile odpowiada proporcji: na tysiąc mieszkańców Polski wydaliśmy niecałe 2 wizy. W tym samym czasie nasi partnerzy francuscy na 1000 mieszkańców we Francji wydawali 20 wiz, a Niemcy 10 wiz - powiedział Zbigniew Rau. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Szef MSZ powtarza hasła PiS o aferze wizowej. Rau jednoznacznie o ewentualnej dymisji.

Statystyki unijne, gdzie każda przyznana wiza do strefy Schengen jest odnotowana mówią, że w latach 2016-22 Polska wydała wizy (w ramach pierwszego pobytu) 4,9 mln cudzoziemcom. Jeśli pominąć tu wizy dla Ukraińców i Białorusinów, Polska wydała niemal 561 tys. zezwoleń na wjazd do Europy. Z danych Eurostatu, które przeanalizował serwis biqdata.pl wynika, że Polska wydała najwięcej w Europie wiz pracowniczych (co trzecie takie pozwolenie w 2022 r.). Obywatelom krajów afrykańskich w samym 2022 r. wydaliśmy 10 tys. wiz. Jak pisze serwis, statystyki dotyczące przyznawania wiz na zasadzie pierwszego pobytu dla obywateli krajów spoza Unii dowodzą, że "Polska ma najszerzej otwarte drzwi".