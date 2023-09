Mateusz Morawiecki odpowiada na plany UE ws. migracji. Będzie specjalna uchwała rządu

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wyniki prawyborów dają nadzieję na zmianę

We wtorek rano Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada w nim, że rząd przyjmie uchwałę, w której wyrazi sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Jak zaznaczył szef rządu, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po wizycie na Lampedusie ogłosiła "kolejny, fatalny plan dla Europy". - Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu. [...] Rząd przyjmie specjalną uchwałę w sprawie planu UE odnoszącego się do migracji - mówi Morawiecki.

Morawiecki zapowiada specjalną uchwalę w sprawie migracji w Europie

W opublikowanym we wtorek rano spocie Morawiecki spaceruje po ulicach Tarnobrzegu i zapewnia, że w tym mieście nie ma dzielnic, w których mieszkają "nielegalni imigranci". - Nigdzie w Polsce nie ma dzielnic grozy. Nie ma, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości, wbrew temu, co opowiada teraz Donald Tusk, skutecznie broni naszych granic przed napływem nielegalnych imigrantów - deklaruje premier i podsumowuje ponad minutowy spot stwierdzeniem, że "Polskę trzeba ochronić przed Tuskiem".

Przypomnijmy, że lider największej partii opozycyjnej Donald Tusk jest jedną z osób, które informują opinię publiczną o aferze wizowej, w którą zamieszani mieli być urzędnicy polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. "Siedem osób usłyszało zarzuty powoływania się na wpływy w państwowej instytucji oraz przyjęcia korzyści majątkowych" - przekazała w czwartek Prokuratura Krajowa. Dotychczasowe ustalenia dziennikarzy wskazują, że miało dojść do licznych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dla imigrantów. Przedstawiciele obozu rządzącego twierdzą, że "żadnej afery nie ma".

Premierka Włoch i szefowa Komisji Europejskiej na Lampedusie. "Problem dotyczy wszystkich"

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła wizytę na Lampedusie razem z premierką Włoch Giorgią Meloni Na konferencji prasowej przewodnicząca KE zapowiedziała, że w związku z sytuacją na Lampedusie Unia Europejska przygotowuje 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. - Liczba imigrantów wzrasta proporcjonalnie do wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych, które charakteryzują obszar śródziemnomorski. Z pewnością potrzebujemy europejskiej reakcji na to wszystko - zaznaczyła von der Leyen.

Meloni i von der Leyen udały się do Favaloro, gdzie migranci schodzą na ląd, oglądały też porzucone drewniane i metalowe łodzie, którymi podróżują z Afryki.- Mamy do czynienia z taką skalą przepływów migracyjnych, która przytłoczyła najpierw państwa graniczne, a potem wszystkie inne. Problem dotyczy wszystkich i wszyscy muszą się z nim zmierzyć. Wierzę, że obecność Ursuli von der Leyen to oznaka świadomości [problemu - red.] - mówiła premierka Giorgia Meloni podczas konferencji prasowej na Lampedusie, którą cytuje RAI. - Bardziej zdecydowana walka z handlarzami ludźmi, kwoty legalnej imigracji uzgodnione przede wszystkim z krajami, które współpracują w walce z nielegalną imigracją, skuteczniejsze narzędzia repatriacji wprowadzone przez Unię Europejską, a nie tylko przez poszczególne państwa - to według Meloni sposoby na radzenie sobie z kryzysem migracyjnym we Włoszech.

Ale w tym momencie konieczne jest również zaangażowanie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niemniej powyższe kwestie przedstawimy Radzie Europejskiej w październiku, ufam, że pojawią się rozwiązania i jestem optymistką, że stanowisko Włoch będzie szeroko podzielane w Radzie

- dodała premierka Meloni. - Dla mnie to bardzo ważne, aby być tu dzisiaj, wraz z włoskimi władzami. Nielegalna imigracja jest europejskim wyzwaniem, która wymaga europejskiej reakcji - zapewniła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że "to my zdecydujemy, kto przyjedzie do Europy, a nie przemytnicy". Przypomnijmy, że wcześniej premierka Giorgia Meloni w wystąpieniu telewizyjnym wyraziła nadzieję, że Ursula von der Leyen przyspieszy przekazanie przez Unię Europejską 250 milionów euro na rzecz Tunezji, zgodnie z umową, którą w połowie lipca podpisały w Tunisie z prezydentem Saidem. W zamian Tunezja miała powstrzymać napływ migrantów. Włoska premier dała do zrozumienia, że z powodu braku tych funduszy migranci obecnie bez żadnych przeszkód wyruszają z Tunezji do Włoch. W piątkowym przemówieniu do narodu Giogria Meloni podkreśliła potrzebę utworzenia misji europejskiej. Jak dodała, trzeba w Afryce sprawdzać, kto ma prawo do azylu i przyjąć w Europie tych, którzy mają do tego prawo w świetle międzynarodowych konwencji.

W ostatnich dniach na Lampedusę trafiło ponad osiem i pół tysiąca migrantów - więcej, niż stanowi populacja wyspy. W efekcie miejscowe władze ogłosiły stan wyjątkowy.

