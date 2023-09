Afera wizowa. Edgar K. wymazany z rządowych stron. "Ktoś niszczy dowody na powiązania z politykami PiS"

Edgar K., były współpracownik odwołanego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka usłyszał w kwietniu zarzuty w lubelskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował wtedy o aresztowaniu 25-latka. Obecnie Edgar K. już nie przebywa w areszcie. Według "Rzeczpospolitej" Edgard K. miał pełnić kluczową rolę "pośrednika" między tymi, którzy chcieli za pieniądze "przepchnąć" wizy dla określonych osób. "Rz" podaje, iż mężczyźnie zarzuca się bierną protekcję, czyli pośrednictwo w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Błaszczak utajnił ruską rakietę nad Polską, a ujawnia tajemnice obrony kraju

Onet.pl informował, że Edgar K. miał brać udział w operacji sprowadzania do Polski migrantów z Indii i Pakistanu, przedstawianych jako ekipa filmowa z Bollywood. Żaden z nich nie miał jednak nic wspólnego z przemysłem filmowym. Część z nich miała zresztą trafić do Stanów Zjednoczonych, a było to możliwe dzięki uzyskanym w MSZ wizom. 25-latek w przeszłości był między innymi młodzieżowym delegatem Polski na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz działał w kilku organizacjach pozarządowych, wśród nich były: Fundacja Osnowa, Fundacja Polski Instytut Liderów oraz Fundacja Służba Niepodległej.

Afera wizowa. Posłanka Lewicy: Ktoś niszczy dowody

Jak podała w poniedziałek posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wzmianki o Edgarze K. zniknęły ze stron rządowych. "Wow. Wizy za łapówki to tak bardzo "nie-afera", że ktoś pracujący dla rządu niszczy dowody na powiązania Edgara K. z politykami PiS. Czystki są tak totalne, że wzmianki o Edgarze K. zaczęły znikać nawet ze starych newsów na stronach rządowych. Komuś zależy na ukryciu prawdy..." - przekazała.

Parlamentarzystka na dowód dołączyła screeny jednego z artykułów. W pierwszej wersji informowano, że Edgard K. był jednym z trzech "Młodzieżowych Delegatów na 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ". W najnowszej wersji tekstu usunięto nazwisko mężczyzny, a pozostawiono dane pozostałych dwóch osób. Portal Wp.pl podaje, że ze stron Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego działającego w ramach KPRM usunięto dwa artykuły, w których pojawiał się Edgar K. "W tym przypadku Edgar K. znalazł się również na zdjęciach w towarzystwie byłego wiceministra Piotra Wawrzyka" - informuje portal.