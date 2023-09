Znamy godzinę startu Marszu Miliona Serc. "Koalicja Obywatelska załatwi ci transport"

Marsz Miliona Serc to kolejne zgromadzenie publiczne, organizowane w tym roku przez lidera Platformy Obywatelskiej. Poprzedni marsz, który odbył się 4 czerwca w stolicy, według oficjalnych danych zgromadził aż 500 tys. ludzi. "4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo!" - apeluje Donald Tusk.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wyniki prawyborów dają nadzieję na zmianę

Nowe informacje ws. Marszu Miliona Serc. "Koalicja Obywatelska załatwi ci transport"

Zgromadzenie publiczne zaplanowane na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi nie ma jeszcze oficjalnie ogłoszonej trasy przebiegu. Na stronie promującej wydarzenie pojawiła się natomiast godzina jego rozpoczęcia. Marsz Miliona Serc wystartuje 1 października w Warszawie o godzinie 12:00.

Dodatkowo na profilu Platformy Obywatelskiej w serwisie X (dawny Twitter) pojawił się wpis, który zachęca do skorzystania z pomocy przy organizacji transportu na zgromadzenie publiczne. Inicjatywa skierowana jest do osób, które mieszkają poza stolicą. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić krótki formularz na stronie wydarzenia. Zorganizowany w ten sposób przejazd ma być bezpłatny.

Marsz Miliona Serc bez liderów Trzeciej Drogi? Hołownia i Kosiniak-Kamysz "będą w trasie"

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej liderzy Trzeciej Drogi zostali zapytani o udział w Marszu Miliona Serc. - Nie będzie nas, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i mnie, bo będziemy w trasie. Przedstawimy jej szczegółowy plan w sobotę w Kielcach. Tysiąc spotkań naszych kandydatów, my od soboty rano do niedzieli wieczorem przejeżdżamy całą Polskę - przekazał mediom Szymon Hołownia. - Będziemy mocno trzymać kciuki za Warszawę, za marsz. Mam nadzieję, że PO będzie mocno trzymać kciuki za nas. Dzielimy się pracą dla Polski. Każdy ma to pole, w którym jest niezastąpiony i zrobi swoją robotę - tłumaczył.