Agata Kornhauser-Duda w środę 13 września wybrała się do warszawskiego atelier jednej z projektantek. Jak ustalili dziennikarze "Faktu", pierwsza dama spędziła tam dwie godziny. W samochodzie przed butikiem na prezydentową czekali ochroniarze. Takie zachowanie funkcjonariuszy BOR (Biura Ochrony Rządu) zostało skrytykowane przez byłego policjanta i antyterrorystę Jerzego Dziewulskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? [SONDA]

Były policjant krytykuje funkcjonariuszy BOR. Chodzi o wyjście Agaty Kornhauser-Dudy do butiku

- Na 100 proc. Agata Duda wydała ochroniarzom polecenie, żeby jej nie towarzyszyli. Problem w tym, że takie polecenie w ogóle nie powinno być honorowane. Ochroniarze po prostu boją się postawić sprawę jasno. Ustawa nie przewiduje ochrony pary prezydenckiej z przerwami. Nie ma takiej możliwości, że gdy prezydentowa idzie do projektantki mody, to nie chronimy, a jak idzie na imprezę publiczną, to chronimy. To jest chore! - powiedział Jerzy Dziewulski zaznaczając, że funkcjonariusze BOR zawsze mogą powołać się na ustawę, na mocy której mogą odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie, jeśli odpowiednio nie zabezpieczą ochranianej osoby.

Jak dodał, żonie prezydenta nie wolno wejść do pomieszczenia, w którym wcześniej nie byli funkcjonariusze BOR i nie sprawdzili, kto w nim przebywa. - Ochroniarz powinien wyjść z auta w czasie, gdy prezydentowa wciąż siedzi w środku, wejść do budynku, podejść do właścicielki, zapytać, czy wszystko jest w porządku i nie ma żadnych wątpliwości, czy ktoś jeszcze jest w środku i kto. Następnie wyjść, powiedzieć prezydentowej, że jest pomieszczenie wolne, i odprowadzić ją do drzwi. Jeżeli samochód był tuż pod drzwiami, to może być taka sytuacja, że ochroniarz nie wchodzi z nią do sklepu, bo był tam wcześniej, rozpoznał sytuację i cały czas ją obserwuje. Ale w momencie, w którym ona wychodzi, ochroniarz ma obowiązek wyjść z samochodu, przygotowany na ewentualny problem. Nie wolno im było po prostu siedzieć w tym samochodzie - uważa Dziewulski.

Jak dodał były policjant, kwestia otwarcia drzwi do samochodu przed pierwszą damą to nie tylko sprawa związana z dobrym wychowaniem, ale ma też ważne uzasadnienie pod kątem bezpieczeństwa. - To jest przygotowanie do odparcia problemu, który może zaistnieć. Otwarcie drzwi to także ochrona głowy (osłonięcie krawędzi drzwi - red.) - wyjaśnił. Dziewulski przypomniał, że w latach 90. w Paryżu nie upilnowano tak bezpieczeństwa Jolanty Kwaśniewskiej, która została zaatakowana tortem. - Chcę zadać proste pytanie. Dlaczego odstępuje się od metod i zasad w przypadku ochrony? Bo jeszcze nic się nie zdarzyło. Kiedy się wydarzy, będzie już za późno - ostrzegł były policjant.