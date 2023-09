Czwartkowe wydanie programu "Za czy przeciw" emitowane na antenie TVP Info przybrało niespodziewany obrót. Przy stole w studiu zasiedli naprzeciwko siebie rzeczniczka partii Razem Dorota Olko i poseł Partii Republikańskiej Łukasz Mejza. Prowadzący program Miłosz Kłeczek najpierw zapytał gości o sytuację na Lampedusie. Włoska wyspa mierzy się obecnie z napływem dużej ilości migrantów.

Wątek afery wizowej na antenie TVP Info. "Takiej dziczy i chamstwa dawno nie widziałem"

- Jak patrzę na to, co się dzieje na Lampedusie, to się zastanawiam, co będzie się działo w Polsce, bo po co się pchać przez morze na Lampedusę, jak można sobie kupić wizę do Polski? - odpowiedziała Olko. - Minister Wawrzyk, jak dowiadujemy się z mediów, po prostu handlował wjazdem do Polski, więc ja szczerze mówiąc zastanawiam się, jak jest z bezpieczeństwem naszego kraju w kontekście tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości - dodała.

Poruszenie tematu afery wizowej rządu PiS wywołało szybką reakcją prowadzącego, który stanął w obronie zwolnionego wiceministra. - Szanowna pani, minister Wawrzyk po pierwsze niczym nie handlował. To już jest kłamstwo i być może w trakcie kampanii wyborczej będzie jakiś pozew wyborczy, bo pani powiedziała, że 'minister Wawrzyk handlował wizami', co jest oczywistym kłamstwem - przerwał rzeczniczce partii Razem Kłeczek. - Po drugie była konferencja prasowa i prokuratury i służb specjalnych i to nie jest sytuacja, która w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu naszego kraju - kontynuował Kłeczek, nie dopuszczając tym samym do głosu swojej rozmówczyni.

Do dyskusji włączył się Łukasz Mejza. - Oburza mnie to, co pani powiedziała przed chwilą, oburza mnie to, że właśnie na Lampedusie dzieje się tak, dlatego, że właśnie pani koledzy, politycy liberalno-lewicowi rządzą w Europie - stwierdził poseł.

Przebieg programu skomentował w serwisie X (dawny Twitter) Adrian Zandberg z Lewicy Razem. "No to widzowie TVP usłyszeli o Wawrzyku i straganach z wizami. Dorota Olko nie dała się zagłuszyć Mejzie i opowiedziała o hipokryzji władzy, która straszy uchodźcami, gdy handel wizami do Polski aż furczy. A łatwo nie miała - takiej dziczy i chamstwa dawno nie widziałem" - napisał polityk.

Dymisja Piotra Wawrzyka. "Stworzył nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki"

Nagła dymisja i pozbawienie miejsca na liście wyborczej PiS wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka była efektem wizyty w resorcie agentów CBA - ujawniła na początku września "Gazeta Wyborcza". Wawrzyk był odpowiedzialny za służby konsularne i firmował rozporządzenie, które miało ułatwić sprowadzanie do Polski nawet 400 tys. pracowników z 21 państw. Gdy o sprawie publicznie powiedział lider KO Donald Tusk, rząd PiS wycofał się z tego projektu.

Jednak media zaczęły przyglądać się działalności MSZ i polskich konsulatów na całym świecie i donosić o prawdziwym obliczu afery wizowej. "Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych" - czytamy w jednym z artykułów Onetu. Portal ten udokumentował, że sprowadzani na teren Polski migranci pochodzenia hinduskiego i pakistańskiego udawali ekipy filmowe z Bollywood. Chodziło im o to, by znaleźć się na terenie strefy Schengen, bo stąd o wiele łatwiej dostać się do Stanów Zjednoczonych, co było celem ich podróży. Za ułatwienie przerzutu z Indii czy Pakistanu do USA płacili 25-40 tys. dolarów od osoby.