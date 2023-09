Zdecydowany ruch MSZ ws. afery wizowej. Jest komunikat. Zwolnienie, kontrola i audyt

Resort spraw zagranicznych wydał w piątek 15 września krótki komunikat. Poinformowano w nim między innymi o zwolnieniu ze stanowiska i rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osajdą.

Afera wizowa. MSZ wydało komunikat w związku z "nieprawidłowościami w procesie wydawania wiz"

Poinformowano także o przeprowadzeniu nadzwyczajnej kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP.

Ostatnią kwestią jest "wypowiedzenie umowy wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego".

Afera wizowa. Kontrola poselska w resorcie spraw zagranicznych

W piątek poinformowaliśmy również o pilnej kontroli poselskiej w resorcie. - Jesteśmy w MSZ, aby uzyskać dokumenty w sprawie afery wizowej. Wiemy, że docierały tu pisemne sygnały, że ta afera wizowa trwa. To nie jest tak, że ta afera pojawiła się w tym roku. Informacja o tym, że polskie wizy sprzedawane są jak leci, bez kontroli, były sprzedawane od lat. Informacje te były przesyłane różnymi kanałami do MSZ. To jest informacja publiczna, więc MSZ ma obowiązek udostępnić nam te informacje - mówił rzecznik PO Jan Grabiec. - Nie mamy innego wyjścia, jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua. Wnosimy o wszczęcie postępowania karnego - mówił z kolei Dariusz Joński.

Przypomnijmy, 31 sierpnia wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk został odwołany przez premiera Mateusza Morawieckiego z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stanowisko stracił wówczas także dyrektor departamentu konsularnego Michał Jakubowski. Według Onetu Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany i usunięty z list wyborczych, ponieważ "pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych".

Dymisja zbiegła się w czasie z wejściem funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do MSZ. Cała akcja związana była z "międzynarodowym śledztwem dotyczącym działalności indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz".