Janusz Kowalski uznał feminatywy za "atak lewaków na język polski". Chce zmian w prawie

Janusz Kowalski uważa, że język polski stał się celem "lewackich ataków". Poseł Suwerennej Polski skomentował w ten sposób artykuł o feminatywach, który pojawił się na Next.gazeta.pl. Kowalski uznał, że stosowanie form takich jak "ministra" czy "prezydentka" to rzekomo zagrożenie, przed którym powinno chronić nas prawo.

Janusz Kowalski chce, by Sejm uchwalił prawo walczące feminatywami. "Koniec ze słownymi potworkami"

Feminatywy to żeńskie formy gramatyczne nazw zawodów i funkcji. Zdaniem Janusza Kowalskiego, są one jednak czymś więcej - orężem w walce, którą prowadzą rzekomo "siły wrogie językowi polskiemu". Według posła Suwerennej Polski, zagrożenie to płynie ze strony "lewackich" i liberalnych środowisk.

"Trwa atak lewaków i liberałów na piękny polski język. W przyszłym Sejmie konieczne jest przyjęcie zmian prawnych chroniących polski język przed ideologicznymi, lewackimi ingerencjami. Koniec ze słownymi potworkami w stylu 'ministra' czy 'prezydentka'" - napisał Janusz Kowalski na Twitterze.

Janusz Kowalski krytykuje feminatywy, Rada Języka Polskiego i prawnicy bronią żeńskich form

Janusz Kowalski odniósł się do artykułu, w którym przywołano stanowisko Rady Języka Polskiego, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Wszystkie te instytucje uznały stosowanie żeńskich form za poprawne. Rada Języka Polskiego przekazała w 2019 roku, że "potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich".

Dr hab. Sławomir Patyra w opinii przygotowanej dla Krajowej Rady Radców Prawnych stwierdził, że choć "radca prawny" to jedyny oficjalny tytuł, dopuszczalne jest posługiwanie się przez kobiety również określeniem "radczyni prawna". Naczelna Rada Adwokacka oświadczyła natomiast, że feminatyw "adwokatka" nie narusza godności zawodu adwokata.