Afera wizowa. Media: Współpracownik Wawrzyka miał postawione zarzuty. Ale nie przebywa już w areszcie

Wirtualna Polska informuje, że Edgar K., współpracownik odwołanego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, o którym informował także Onet, miał usłyszeć w kwietniu tego roku zarzuty w lubelskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Szymon Jadczak podkreśla, że chodziło o "płatną protekcję", a Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o aresztowaniu 25-latka. Obecnie Edgar K. już nie przebywa w areszcie. Portal informuje też nieoficjalnie, że w czasie śledztwa w Lublinie w sumie zarzuty usłyszało sześć osób.

Edgar K. w przeszłości był między innymi młodzieżowym delegatem Polski na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz działał w kilku organizacjach pozarządowych, wśród nich były: Fundacja Osnowa, Fundacja Polski Instytut Liderów oraz Fundacja Służba Niepodległej.

Także w czwartek Onet opisał historię związaną z aferą wizową, a dotyczącą kilku grup Hindusów. Wszyscy znaleźli się na listach, które miały być wysłane przez MSZ do placówek w Mumbaju i Nowym Delhi. "Wynika z niej, że to szef Departamentu Konsularnego w MSZ Marcin Jakubowski - człowiek Wawrzyka - wysłał swojej zastępczyni Beacie Brzywczy listę Hindusów, którzy w tempie ekspresowym powinni dostać wizy. Stało się to w połowie listopada 2022 r." - czytamy. Wiadomość wzbudziła wątpliwości urzędniczki, która poprosiła o namiary na osobę, która przekazała listę do Jakubowskiego. W odpowiedzi Wawrzyk miał przekazać, iż Hindusi należą do grupy filmowej, która pilnie potrzebuje dostać się do naszego kraju w celu wykonania zdjęć do kręconego filmu. Dołącza także kontakt do Edgara K. To 25-letni współpracownik Wawrzyka, który nie jest jednak pracownikiem MSZ - podał Onet.

Odwołanie Piotra Wawrzyka i afera wizowa

O odwołaniu Wawrzyka poinformował w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Zdymisjonowany wiceminister był odpowiedzialny w MSZ za sprawy konsularne i wizowe oraz okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników. Z ustaleń CBA wynika natomiast, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, solidnie go opłacając.

