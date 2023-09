Prezes PiS zaatakował Trzaskowskiego. Szef klubu KO odpowiada: Jeżeli narodowy socjalista, czyli Kaczyński...

Jarosław Kaczyński w środę 13 września odwiedził Elbląg, gdzie spotkał się z wyborcami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził podczas konferencji, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest "cieniem" i "pomocnikiem". W odpowiedzi na te słowa ktoś krzyknął, że jest "giermkiem". - Nie chcę używać takiego słowa. A poza tym giermek to nie było mało. Można z tego było zostać rycerzem - odparł Kaczyński, co wywołało śmiech na sali. Prezes PiS stwierdził także, że to, co Trzaskowski "wyprawia w Warszawie, to jest skrajna lewica". - To nam też grozi, nie dajecie się na to nabrać - powiedział Kaczyński.

Borys Budka do Kaczyńskiego: Wie pan, że warszawiacy by pana pogonili

W czwartek 14 września odbyła się konferencja prasowa przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Udział w niej wziął między innymi przewodniczący klubu parlamentarnego KO Borys Budka. Polityk został poproszony o komentarz do środowych słów Kaczyńskiego. - Jeżeli narodowy socjalista, czyli Kaczyński formułuje takie słowa, to można zapytać, dlaczego pan uciekł z Warszawy? Czemu pan nie chce kandydować z Warszawy? Skoro pan jest liderem i mówi, że tak tutaj jest źle? Przecież pan tutaj mieszka. Pan wie doskonale, że warszawiacy doceniają pracę Rafała Trzaskowskiego. Warszawa się zmienia, jest europejską stolicą i właśnie dlatego pan uciekł z Warszawy, bo wie pan, że pan plecie bzdury. Wie pan, że warszawiacy by pana pogonili i by pan z kretesem przegrał - mówił, zwracając się do Kaczyńskiego.

- Dlatego pan uciekł do pięknej ziemi świętokrzyskiej, licząc, że te dyrdymały, które pan opowiada tam gdzieś padną na podatny grunt - dodał. Jak stwierdził Borys Budka, mimo tego, że jest ze Śląska, to jest "dumny z tego jak Warszawa się rozwija".

Polityk KO po raz kolejny wezwał także prezesa Prawa i Sprawiedliwości do debaty z Donaldem Tuskiem. - W 2007 roku odważył się. To był ostatni akt odwagi Kaczyńskiego. Od 2007 roku nie stanął do żadnej debaty - mówił Budka. Szef KO został zapytany także o ewentualne zastąpienie Donalda Tuska na fotelu premiera przez Rafała Trzaskowskiego. - Rafał Trzaskowski, jestem przekonany, zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim - odparł.