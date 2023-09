Biejat o materiale Gazeta.pl: Tam powinna natychmiast wejść Inspekcja Weterynaryjna z Inspekcją Pracy

W "Porannej rozmowie Gazeta.pl" posłanka Partii Razem odniosła się do materiału Gazeta.pl. Zdychy - opartego o śledztwo aktywistów ze stowarzyszenia Otwarte Klatki w kurzej fermie Woźniak. - W tej sprawie konkretnej mieliśmy wczoraj konferencję prasową ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Mówiliśmy o potrzebie przeprowadzenia w tej fermie kontroli inspekcji weterynaryjnej i kontroli warunków pracy. Nie jest przypadkiem, że w miejscu, w którym fatalnie traktuje się zwierzęta, również fatalnie traktuje się pracowników - mówiła.

- Słyszeliśmy o 10,12-godzinnych dniach pracy, braku możliwości wzięcia urlopu, a nawet wolnego jednego dnia, zatrudnianiu na czarno. Widzieliśmy obrazy z tego miejsca. Fakt, że w takich warunkach powstaje jedzenie, które trafia na nasz stół, powinno oburzyć wszystkich. Robaki, pchły, brudne, zanieczyszczone jajka. Naszym zdaniem tam powinna natychmiast wejść Inspekcja Weterynaryjna z Inspekcją Pracy i przeprowadzić kontrolę - oceniła.

Jak dodała, Lewica jest za wprowadzeniem zakazu hodowli klatkowego kur niosek. - Mamy to wpisane w program koalicyjny, z którym idziemy do Sejmu. Świadomość tego, że należy szukać na półce jajek od kur lepiej traktowanych, jest w Polsce bardzo duża - podkreślała.

Kontrola lekarza weterynarii na fermie

We wtorek Gazeta.pl opublikowała reportaż wideo "Zdychy", który pokazuje rzeczywistość na jednej z ferm największego producenta jaj w Unii Europejskiej - Ferm Drobiu Woźniak. Materiał opiera się na śledztwie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, którego współpracownicy zatrudnili się na fermie w Wiosce i przez sześć tygodni dokumentowali to, co widzą. Na filmie widać m.in. kury gnijące tygodniami obok taśmociągów z jajkami, pchły atakujące zwierzęta i pracowników czy ptaki, których nikt nie leczy.

Zapytaliśmy o warunki na fermie Ministerstwa Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii, ale wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Drastyczne sceny w Fermie Drobiu Woźniak. Jest zawiadomienie do prokuratury

W prokuraturze w Grodzisku Wielkopolskim zarejestrowano zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami na fermie drobiu w Wiosce. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenie Otwarte Klatki,

Właściciel kurników, firma Ferm Drobiu Woźniak, nie odpowiedziała na nasze pytania wysłane przed publikacją reportażu, uzasadniając to tym, że potrzebuje "około trzech tygodni" na ustosunkowanie się do nich. We wtorek firma na swojej stronie opublikowała komunika, w którym czytamy, że "po zapoznaniu się z nagraniem przystąpiono do analizy jego treści i przygotowania stanowiska firmy", ale już teraz firma "protestuje" przeciwko "używania szeregu sformułowań, obrazów jedynie w celu wywołania sensacji".