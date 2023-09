Donald Tusk porównał Jarosława Kaczyńskiego do Fernando Santosa. "Obu żegnamy z ulgą"

Dziennikarze sportowi twierdzą, że Fernando Santos niebawem przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Donald Tusk nawiązał do doniesień o możliwym zdymisjonowaniu Portugalczyka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dostrzegł analogię między Jarosławem Kaczyńskim i Fernando Santosem.

Donald Tusk uważa, że praca Santosa "przypomina do złudzenia" politykę Jarosława Kaczyńskiego

Donald Tusk zasugerował, że Polacy z zadowoleniem przyjmą sytuację, w której zarówno prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak i selekcjoner polskich piłkarzy stracą swoją dotychczasową pozycję. Przewodniczący PO stwierdził przy tym, że słabe wyniki sportowe reprezentacji prowadzonej przez Santosa można zestawić ze szkodliwą polityką, jaką zdaniem Tuska realizuje Jarosław Kaczyński.

"To, co Santos zrobił z polską kadrą, przypomina do złudzenia to, co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą" - napisał Donald Tusk na Twitterze.

Fernando Santos, który Tuskowi przypomina Kaczyńskiego, może zostać zwolniony przez PZPN

Zwolnienie Fernando Santosa wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, o czym możemy przeczytać na sport.pl. Z informacji "Przeglądu Sportowego" wynika, że prawnicy Santosa zaakceptowali już warunki Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc PZPN może w najbliższym czasie zdymisjonować Portugalczyka.

Porównanie skutków polityki Jarosława Kaczyńskiego do osiągnąć Fernando Santosa z polską kadrą można uznać za zdecydowaną krytykę działań podejmowanych przez prezesa PiS. Za kadencji Santosa Polska przegrywała mecze ze znacznie niżej notowanymi rywalami i słabo prezentowała się w eliminacjach do mistrzostw Europy. Nasza kadra zajmuje obecnie w swojej grupie eliminacyjnej przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie Wyspy Owcze.