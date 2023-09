PiS reaguje na słowa szefowej KE o możliwych zmianach traktatów UE. "Rząd się nie zgodzi"

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się wystąpienie Ursuli von der Leyen. Szefowa KE mówiła m.in. o poszerzeniu UE o kolejne kraje, w tym Ukrainę. - Historia wzywa nas teraz do dokończenia budowy naszej Unii. W świecie, w którym niektórzy próbują wyrywać kraje jeden po drugim, nie możemy pozwolić sobie na pozostawienie naszych przyjaciół Europejczyków w tyle. W świecie, w którym liczy się wielkość i waga, dokończenie budowy Unii wyraźnie leży w strategicznych i związanych z bezpieczeństwem interesach Europy - powiedziała.

- Ale poza polityką i geopolityką musimy wyobrazić sobie, o co toczy się gra. Musimy przedstawić wizję udanego rozszerzenia. Unii ponad 500 milionów ludzi żyjących w wolnej, demokratycznej i dostatniej Wspólnocie. Unii pełnej młodych ludzi, którzy mogą żyć, studiować i pracować w wolności. Unii pełnej dynamicznych demokracji, w których sądy są niezależne, opozycja szanowana, a dziennikarze chronieni - zaznaczyła szefowa KE. - Każdemu rozszerzeniu towarzyszyło pogłębienie stosunków politycznych. Od węgla i stali przeszliśmy do pełnej integracji gospodarczej. A po upadku żelaznej kurtyny przekształciliśmy projekt gospodarczy w prawdziwą unię ludzi i państw - zaznaczyła.

PiS reaguje na słowa szefowej KE. "Rząd się nie zgodzi"

Ursula von der Leyen podkreślała również, że "zawsze będzie wspierać tych, którzy chcą zreformować UE, aby działała lepiej dla obywateli". - I tak, oznacza to również zmianę Europejskiej Konwencji i Traktatu - jeśli i gdzie jest to potrzebne - powiedziała. Na te słowa szefowej KE zareagował Piotr Müller. - Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na żadne zmiany traktatów europejskich, które przekazywałyby kolejne kompetencje krajów członkowskich na rzecz brukselskich biurokratów - stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu.

Do wystąpienia Ursuli von der Leyen odniósł się też europoseł PiS Ryszard Legutko. - Zrobiła pani z praworządności karykaturę. (...) Kiedy porównuję pani kolegium i poprzednie, widzę, że idziemy ku oligarchii. Zapominamy o tym co jest zapisane w traktatach. KE wkracza w etap, gdzie staje się machiną, która staje się ingerować na poziomie polityk krajowych. Sama pani groziła wyborcom we Włoszech - powiedział. - Chcę tylko przypomnieć, że nie ma pani żadnych narzędzi, które pozwoliłyby na ingerowanie w demokratyczny proces w państwach członkowskich. Pan Łukaszenka ma takie narzędzia. Pani ich nie ma - podkreślił eurodeputowany z partii rządzącej. Jak dodał, "powinniśmy w końcu przestać bawić się podstawami prawnymi" UE.