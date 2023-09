Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gośćmi posłanka Małgorzata Tracz i Paweł Rawicki (Otwarte Klatki)

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Małgorzata Tracz (Zieloni) i Paweł Rawicki (Otwarte Klatki)

We wtorek portal Gazeta.pl opublikował reportaż wideo "Zdychy", który pokazuje rzeczywistość na jednej z ferm największego producenta jaj w Unii Europejskiej - Ferm Drobiu Woźniak. Materiał opiera się na śledztwie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, którego współpracownicy zatrudnili się na fermie w Wiosce i przez sześć tygodni dokumentowali to, co widzą. Na filmie widać m.in. kury gnijące tygodniami obok taśmociągów z jajkami, pchły atakujące zwierzęta i pracowników czy ptaki, których nikt nie leczy.

W środowym wydaniu Porannej rozmowy Gazeta.pl porozmawiamy z posłanką Zielonych Małgorzatą Tracz i szefem stowarzyszenia Otwarte Klatki Pawłem Rawicki m.in. o sytuacji zwierząt na fermach przemysłowych, a także o reakcjach na reportaż "Zdychy".