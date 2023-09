Petru miał debatować z Mentzenem w TVN. Lider Konfederacji nie przyjął zaproszenia

Ryszard Petru poinformował w sobotę, że wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych z okręgu warszawskiego z list Trzeciej Drogi. Swoją kampanię wyborczą opiera w dużej mierze na wytykaniu Konfederacji błędów, a szczególnie na poprawianiu lidera partii - Sławomira Mentzena. We wtorek Petru był gościem "Kropki nad i" w TVN24. Jak poinformowała prowadząca program Monika Olejnik, miała nadzieję, że we wspólnej rozmowie weźmie udział również lider Konfederacji Sławomir Mentzen, ale ten nie przyjął zaproszenia do programu.

REKLAMA

- Miałem z nim debatę ponad dwa miesiące temu. I tam w trakcie tej debaty wyszło, że on nie ma odpowiedzi na większości tych haseł, które proponuje - przyznał Petru. Jak dodał, w jego ocenie Mentzen nie chce kolejnej konfrontacji. - Jest ta słynna "piątka Mentzena", gdzie on likwiduje ZUS-y, VAT-y i PIT-y. Jak zapytałem go, czy to jest na poważnie, bo przecież jest nierealne, on się z tego wycofał, że to jest żart. Jeżeli ktoś nie chce konfrontacji w debacie publicznej, takiej jak dzisiaj na przykład mogłaby być, to znaczy, że abdykuje. To znaczy, że nie chce uprawiać poważnej polityki - komentował kandydat z list Trzeciej Drogi.

Ryszard Petru po raz kolejny opowiadał o tym, że pseudoliberalne argumenty posła Konfederacji kłócą się ze zdrowym rozsądkiem i logiką.

Zobacz wideo Petru: Gospodarka to słabość PiS-u

Petru wzywał Mentzena do debaty. "Nie skończyliśmy ostatniej"

Tydzień temu Petru wezwał szefa Konfederacji do debaty, bo jego zdaniem ostatnia nie została dokończona, a jest też "parę nowych kwestii, które padły w kampanii wyborczej". - Wydaje mi się, że wyborcy w Warszawie mogą oczekiwać odpowiedzi na fundamentalne pytania. Mianowicie kwestie tego, co w ich programie jest na poważnie, czy są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, jak wyobrażają sobie likwidację na przykład ZUSu, kiedy ZUS wypłaca świadczenia emerytom - powiedział polityk.

Nowy kandydat Trzeciej Drogi wyraził obawy, że Konfederacja "nabiera Polaków, przedsiębiorców, młodych ludzi na program, który jest pustką wyborczą". - Potencjalny elektorat Konfederacji jest do przejęcia przez opozycję, a szczególnie Trzecią Drogę. (...) Rządzą nami dyletanci, a do nich jeszcze chcą dołączyć hochsztaplerzy z Konfederacji i ich trzeba wspólnie zatrzymać. Zasada powinna być prosta: nie ma wroga na opozycji. Każdy z nas ma zadanie do wykonania, a ja mam swoją mikromisję w Warszawie: zatrzymać Mentzena - stwierdził Petru na antenie TVN.

Petru na listach Trzeciej Drogi. Tak argumentował swój wybór

- Uważam, że mogę współzatrzymać Konfederację i przejąć ich głosy. Jeżeli chodzi o Trzecią Drogę, to jest mi najbliżej programowo, bo na przykład nie głosowali w Sejmie za podwyższeniem 500 plus do 800 plus. A dzisiaj uważam, że jest to ugrupowanie, które ma szansę na trzecią pozycję, a ten będzie w Polsce rządził, kto będzie trzeci - powiedział Petru, dodając, że jego "misją" jest zatrzymanie Sławomira Mentzena w Warszawie.