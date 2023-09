Odpowiadał za zakup respiratorów, teraz odpiera zarzuty NIK. "Politycznie motywowana zemsta"

- To politycznie motywowana zemsta Mariana Banasia - stwierdził Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia, który odniósł się tym samym do zarzutów Najwyższej Izby Kontroli. Podkreślił również, że zakup respiratorów został uzgodniony z konsultantem krajowym do spraw anestezjologii, a firma, która je dostarczyła, była sprawdzana przez służby.

