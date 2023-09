Konflikt na szczytach władzy o ambasadora Polski w Ukrainie. "To jakiś kaprys ministra"

- Zbigniew Rau chce go wysłać daleko. Bardzo daleko. Aż do Singapuru - słyszymy od dobrze poinformowanej osoby. Kolejni nasi rozmówcy to potwierdzają.

Bartosz Cichocki był - od 2017 r. - wiceministrem spraw zagranicznych. W marcu 2019 r. został ambasadorem RP w Ukrainie. Wsławił się tym, że mimo próby oblężenia i ostrzału Kijowa przez Rosjan nie wyjechał z Kijowa.

Zwyczajowo, ale nieformalnie, kadencja ambasadora trwa cztery lata - Cichockiemu cztery lata na urzędzie w Kijowie już minęły pół roku temu. Cichocki nie wrócił jednak z placówki. W Warszawie toczy się o niego konflikt na szczytach władzy.

Dlaczego? Szef MSZ prof. Zbigniew Rau chce go bowiem oddelegować na jakąś odległą placówkę. Wedle naszych informacji Rau forsuje, by Cichocki wyjechał na ambasadora do Singapuru. Nie ma na to zgody Pałacu Prezydenckiego i kancelarii premiera. Aby ambasador mógł wyjechać na placówkę potrzebna jest zgoda MSZ, prezydenta i premiera na forum Konwentu Służby Zagranicznej. A tu takiej zgody nie ma - jest spór.

Wedle naszych informacji Pałac Prezydencki i KPRM wolą zatrzymać Cichockiego w Europie, a nie ekspediować do Singapuru.

- Cichocki cieszy się wielkim uznaniem w świecie dyplomacji. Jest symbolem wsparcia dla Ukrainy. Ryzykował swoim życiem. Na całym świecie było o nim głośno. Ten kapitał trzeba wykorzystać - słyszymy od osoby znającej kulisy sporu.

Inny rozmówca z kręgów MSZ przekonuje, że minister Zbigniew Rau przede wszystkim nie lubi Cichockiego i to ma być powodem, dla którego chce go wyekspediować do Singapuru. Inni nasi rozmówcy też przywołują taką motywację szefa MSZ. - To jakiś kaprys ministra. Rau go po prostu nie lubi - mówi jeden z rozmówców bliski MSZ.

Inne źródło: - Kwestie charakterologiczne u pana ministra Raua odgrywają bardzo dużą rolę w jego polityce personalnej.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl kilka dni temu, szef MSZ - wedle naszych kilku źródeł - wręcz szantażował prezydenta Andrzeja Dudę, by przeforsować Jakuba Osajdę, swojego bliskiego współpracownika na ambasadora w Islandii. Po ok. dwóch miesiącach zrezygnował z Osajdy, ale przywiązanie Raua do tego dziś 32-letniego zausznika wzbudziło ogromne zdziwienie nawet w samym MSZ.

Mały i duży pałac - czyli KPRM i Pałac Prezydencki - chcą go zatrzymać w Europie i znaleźć miejsce w którejś z ważniejszych stolic.

Nie ma jeszcze finalnej decyzji, gdzie wyjedzie Cichocki. W tej kadencji może się to już nie udać, bo oprócz zgodny prezydenta, premiera i MSZ należy uzyskać też akceptację ze strony państwa, w którym kandydat na ambasadora ma reprezentować Polskę, ponadto sejmowa komisja spraw zagranicznych powinna omówić kandydaturę.