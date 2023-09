"Włochaci kandydaci" na banerach Łukasza Litewki. Polityk Lewicy zachęca do adopcji

Łukasz Litewka, kandydat do Sejmu z ramienia Lewicy, na swoich banerach wyborczych oprócz własnego wizerunku uwzględnił zdjęcia psów ze schroniska w Sosnowcu zachęcające do adopcji zwierząt. Nie jest to pierwszy oryginalny pomysł polityka, który od lat angażuje się w lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne.

