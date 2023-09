Ludzie związani z PiS urządzili libację w muzeum. "Doszło do zbezczeszczenia tego miejsca"

W 2021 roku, w 78. rocznicę masakry w Michniowie (woj. świętokrzyskie), Andrzej Duda otworzył Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Tego samego dnia w sali muzealnej przy alkoholu bawili się ówcześni pracownicy instytucji. Pod koniec sierpnia Krzysztof Soczewiński, redaktor naczelny Telewizji STV.PL, udostępnił nagranie, na którym widać imprezę.

Świętokrzyskie. Pracownicy muzeum zorganizowali imprezę. Wśród nich radny z PiS

Lokalny dziennikarz przekazał, że wzięli niej udział Katarzyna Jedynak i Grzegorz Rykowski, którzy znaleźli później zatrudnienie w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także radny PiS w powiecie skarżyskim Bartosz Bętkowski. - To jest syn marszałka [Andrzeja Bętkowskiego - red.], który odpowiada za to mauzoleum w pewien sposób, bo to podlega pod urząd marszałkowski - powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN Krzysztof Soczewiński.

Oświadczenie w tej sprawie wydał marszałek woj. świętokrzyskiego, który potępił libację w muzeum. "Było to niestosowne, lekkomyślne i w mojej ocenie zasługuje na krytykę" - napisał w oświadczeniu. Jak dodał, wobec tych osób mają zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe. Jednak - jak podaje "Gazeta Wyborcza" - jego syn Bartosz Bętkowski sam złożył w piątek wypowiedzenie z pracy w Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie. I jeszcze przez trzy miesiące będzie dostawał wynagrodzenie. Nic nie grozi również Katarzynie Jedynak i Grzegorzowi Rykowskiemu. "Gdy pili, nie podlegali jeszcze bezpośrednio marszałkowi, tylko dyrektorowi muzeum, któremu teraz już nie podlegają" - podkreśla z kolei TVN.

Sam Rykowski w rozmowie z "Faktami" mówić o imprezie w muzeum nie chciał. - Ja w tej sprawie naprawdę nie mam już nic do dodania. Nie będę komentował wydarzeń sprzed dwóch lat - stwierdził.

Zakrapiana impreza w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. "Zero alkoholu w jakichkolwiek muzeach"

Na zakrapianą zabawę w Michniowie uwagę zwrócił też posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz, która podjęła interwencję u marszałka Andrzeja Bętkowskiego. "To święte miejsce dla mieszkańców świętokrzyskiego. Na terenie Mauzoleum znajduje się zbiorowy grób pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców" - napisała w sieci. Z kolei w rozmowie z "Faktami" zaznaczyła, że "doszło do zbezczeszczenia tego miejsca" i dodała:

Mogło też tam dojść do znieważenia pomnika. Konsekwencje tej popijawy, tego, co tam się wydarzyło, powinny być jak najdotkliwsze, ku przestrodze.

- To jest pokazanie prawdziwego oblicza, że patriotyzm tam jest tylko dla PiS na pokaz, a po godzinach już jest impreza - zauważył z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Libację skomentował też Janusz Kowalski z Suwerennej Polski (dawniej Solidarna Polska). - Zero alkoholu w jakichkolwiek muzeach, w miejscach upamiętniających polskich bohaterów - podkreślił.

***

Przypomnijmy, Michniów został spacyfikowany przez niemieckie oddziały policyjne w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku. Powodem była pomoc, jaką wieś udzieliła partyzantom Armii Krajowej. W czasie dwudniowej pacyfikacji zginęło co najmniej 204 mieszkańców wsi (102 mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci w wieku od 9 dni do 15 lat), w większości spalonych żywcem. Dziewięć osób zostało aresztowanych i wywiezionych do obozu KL Auschwitz. Ponadto 18 kobiet zostało wysłanych na roboty przymusowe do Rzeszy. Cała wieś została doszczętnie spalona.