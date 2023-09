PiS w ramach kampanii wyborczej do Sejmu chce "testować" kandydatów szykowanych do dużych miast w kampanii samorządowej w 2024 roku - wynika z ustaleń Radia ZET. Pojawiły się już nawet pierwsze nazwiska potencjalnych kandydatów. W Warszawie rządzący planują wystawić byłą ministerkę sportu Danutę Dmowską-Andrzejuk, we Wrocławiu posłankę Agnieszkę Soin, a w Lublinie posła Sylwestra Tułajewa.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński w Końskich o programie PiS. W planach m.in. emerytury stażowe

Wybory samorządowe odbędą się w kwietniu 2024 roku. Jak zauważa Radio ZET, w większości miast prezydenckich rządzą politycy i samorządowcy z innych partii, dlatego rządzący postanowili uciec do przodu i wystawić w wyborach do Sejmu osoby, które mają mniejsze szanse na mandaty niż liderzy i bardziej eksponowani liderzy list.

Celem jest zdobycie rozpoznawalności, która będzie konsekwentnie budowana do przyszłej wiosny.

Wybory samorządowe 2024. Kogo szykuje PiS na prezydentów miast?

Z ustaleń Radia ZET wynika, że PiS do walki o fotel prezydenta miasta wyznaczył - w Lublinie posła i byłego wiceszefa MSWiA Sylwestra Tułajewa, w Białymstoku marszałka woj. podlaskiego Artura Kosickiego, a w Lubinie szefa gabinetu politycznego premiera Krzysztofa Kubowa.

Poseł Kacper Płażyński, który ma być kandydatem na prezydenta Gdańska, a posłanka Agnieszka Soin, ma startować na prezydenta Wrocławia. Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka ma z kolei startować w wyborach na prezydenta Elbląga.

Kandydatką PiS na prezydentkę Warszawy jest Danuta Dmowska-Andrzejuk, polska szpadzistka, mistrzyni świata i Europy, była żołnierka. W latach 2019–2020 była szefową ministerstwa sportu w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Fotel straciła w związku z likwidacją osobnego resortu sportu, który przywrócono rok później i na ministra powołano Kamila Bortniczuka. Dmowska-Andrzejuk była w międzyczasie pełnomocniczką premiera ds. utworzenia Narodowego Centrum Sportu (pomysł zarzucono), doradczynią społeczną ministra aktywów państwowych Jacka Sasina ds. sponsoringu sportu przez spółki Skarbu Państwa. Koordynowała też szczepienia polskich sportowców przeciw COVID-19.