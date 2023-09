"GW": Żona premiera Morawieckiego kupiła działki nad morzem. Mogły kosztować 3 mln zł

Zobacz wideo Protest przeciwników Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji PiS w Końskich

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", umowę dotyczącą działek we wsi Tupadły pod Jastrzębią Górą Iwona Morawiecka podpisała 26 sierpnia 2022 roku. Chodzi o sześć nieruchomości, które są położone obok siebie. Ich łączna powierzchnia, jak czytamy, przekracza 6 tys. m kw. Na gruntach dawniej istniało gospodarstwo rolne.

Cztery najmniejsze działki mają powierzchnię ponad 500 m kw. Jak wynika z miejscowego planu zagospodarowania, są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową i można na nich wybudować domy o maksymalnie trzech kondygnacjach. Podobne warunki dotyczą piątej działki o powierzchni 1700 m kw. Przeznaczeniem największej działki (2200 m kw.) są usługi komercyjne. "Każda z działek Iwony Morawieckiej nadaje się na inwestycje dla turystów. Do plaży w Jastrzębiej Górze jest z nich 1500 m. W okolicy stoi już mnóstwo domków i willi dla letników, które cieszą się dużą popularnością, szczególnie w sezonie letnim" - opisuje "Gazeta Wyborcza". Za pośrednictwem serwisu Mapa Transakcji Pricer dziennik sprawdził, jak kształtują się ceny działek położonych tuż obok nieruchomości żony szefa rządu. W czerwcu 2022 r. jedna z firm budowlanych kupiła w bezpośredniej okolicy pięć podobnych działek o łącznej powierzchni 2500 m kw oraz udziały w tej samej drodze. Koszt wyniósł 1,279 mln zł. "Wyborcza" wylicza, że Iwona Morawiecka mogła zapłacić za grunty 2,95 mln zł, jeśli uzyskała podobną cenę (500 zł za m kw.). Żona premiera prowadzi firmę Amicus, która zajmuje się m.in. zarządzaniem nieruchomościami, ich kupnem i sprzedażą. Dziennik przypomina, że nie wiadomo, jakim majątkiem dysponują Morawieccy. Premier w 2013 i 2015 roku dokonał częściowej rozdzielności majątkowej i przepisał na żonę znaczną część majątku.

Działka od kościoła

W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" opisała, jak premier, zanim wszedł do polityki, stał się właścicielem działki we Wrocławiu. W 2002 roku Morawiecki kupił od parafii 15 ha za 700 tys. zł, choć działka została wyceniona na 4 mln zł. W 2021 roku TVN24 poinformował, że Iwona Morawiecka sprzedała działki w sumie za 14,9 mln zł. W oświadczeniu przekazanym PAP informowała, że zakup działek na Oporowie w 2002 roku odbył się po cenach rynkowych. Jednak, jak pisała "Wyborcza", działkę sprzedano w cenie 100 zł za m kw., a średnia transakcji okolicznych działek w tym okresie to 511 zł za m kw.

Po ujawnieniu przez "GW" informacji na temat nieruchomości Sejm w 2019 roku przyjął ustawę o jawności majątków rodzin polityków. Ustawa miała zobowiązywać premiera, ministrów, posłów, europosłów, senatorów, prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego oraz naczelników innych instytucji państwowych do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Andrzej Duda pod koniec października 2019 r. skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W listopadzie 2021 roku TK orzekł, że przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją.